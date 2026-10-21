نضع ٥٠٠ جرام لحم بقري مفروم ناعم في وعاء عميق. نضيف ٢٥٠ جرام لحم غنم مفروم (أو نستبدلها بلحم بقري إضافي إذا لم تتوفر). نُدخل ٢ بصلة متوسطة الحجم، مفرية ناعماً جداً أو مطحونة في محضر الطعام. نُضيف ٢ ملعقة كبيرة صنوبر مقلي ذهبي اللون — لا نستخدمه نيئاً. نُدخل ١ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة (قرفة، هيل، فلفل أسود، جوزة الطيب بكميات متوازنة). نُضيف ١ ملعقة صغيرة ملح، ورشة فلفل أسود طازج مطحون. نخلط المكونات بيدينا بلطف لمدة ٣–٤ دقائق حتى تتجانس دون عجن قوي. نشكل الخليط على هيئة أصابع رفيعة (طول ٨–١٠ سم، سُمك ٢ سم تقريباً)، مع تسوية الأطراف بلطف. نُحضّر صلصة الطهي: في قدر متوسط، نذوب ٢ ملعقة كبيرة زبدة أو سمن بلدي، ثم نُضيف ٢ ملعقة كبيرة طحين ونحرّك على نار متوسطة ٢ دقيقة حتى يكتسب لوناً ذهبياً فاتحاً. نسكب تدريجياً ٤ أكواب مرق لحم ساخن مع التحريك المستمر لمنع التكتل. نترك الصلصة تغلي ٥ دقائق حتى تتكاثف قليلاً، ثم نُضيف ٢ ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج. نرتب أصابع الكفتة في الصلصة بحيث تكون مغمورة جزئياً، ونطهوها على نار هادئة ٢٠–٢٥ دقيقة دون غليان عنيف. نرفعها بحذر بعد النضج، ونقدّمها ساخنة مع أرز أبيض أو خبز بلدي.

المكونات الأساسية

اللحم هو العنصر المحوري: يجب أن يكون طازجاً، ومفروماً مرتين على الأقل للحصول على قوام متماسك. نسبة اللحم الغنمي تمنح النكهة التقليدية، لكنها ليست إلزامية إن تعذّر توفرها. البصل يجب أن يكون مفرِيّاً ناعماً جداً؛ لأن وجود شرائح كبيرة يُضعف التماسك أثناء الطهي. الصنوبر يُستخدم فقط بعد تحميصه حتى يكتسب نكهة مُركزة وقوامًا مقرمشًا خفيفاً — ولا يُضاف نيئاً لأنه يفقد طعمه ويصبح دهنياً.

ملاحظات مهمة للنجاح

التتبيلة لا تحتاج بيض أو خبز أو حليب: هذه الإضافات تُستخدم في كفتة الشواء أو البرغر، لكن كفتة داوود باشا تعتمد على تماسك اللحم نفسه عبر التوابل والدهن الطبيعي والخلط اليدوي الصحيح.

هذه الإضافات تُستخدم في كفتة الشواء أو البرغر، لكن كفتة داوود باشا تعتمد على تماسك اللحم نفسه عبر التوابل والدهن الطبيعي والخلط اليدوي الصحيح. الخلط يجب أن يكون باليدين وبهدوء: العجن القوي أو الاستخدام المفرط للخلاط يُفسد القوام ويجعل الكفتة مطاطية بعد الطهي.

العجن القوي أو الاستخدام المفرط للخلاط يُفسد القوام ويجعل الكفتة مطاطية بعد الطهي. الشكل مهم: الأصابع الرفيعة تسمح باختراق الحرارة والصلصة بشكل متساوٍ، وتمنع التفكك أثناء الغلي.

الأصابع الرفيعة تسمح باختراق الحرارة والصلصة بشكل متساوٍ، وتمنع التفكك أثناء الغلي. الصلصة ليست مخفوقة: يجب أن تُحضّر من الصفر بالطحين والمرق، وليس باستخدام صلصات جاهزة أو مكعبات مرق ملحية زائدة، لأن ذلك يُفسد التوازن الطعمي.

يجب أن تُحضّر من الصفر بالطحين والمرق، وليس باستخدام صلصات جاهزة أو مكعبات مرق ملحية زائدة، لأن ذلك يُفسد التوازن الطعمي. درجة حرارة الطهي حاسمة: الغليان العنيف يجعل الكفتة تتفتت، أما النار الهادئة فتحافظ على شكلها وتسمح باختراق النكهة.

الغليان العنيف يجعل الكفتة تتفتت، أما النار الهادئة فتحافظ على شكلها وتسمح باختراق النكهة. الليمون يُضاف في النهاية فقط: لإضفاء حموضة نظيفة دون أن تُضعف تماسك اللحم أو تُغير لون الصلصة.

نصائح تخزين وإعادة تسخين

إذا أُريد حفظ الكفتة بعد الطهي، تُترك لتبرد تماماً، ثم تُحفظ في وعاء محكم في الثلاجة لمدة لا تزيد عن ٣ أيام. عند إعادة التسخين، تُسخّن على نار هادئة مع قليل من المرق أو الماء لتجنب الجفاف. لا يُنصح بتجميدها بعد الطهي، لأن الصنوبر يفقد قوامه ونكهته عند التجميد وإعادة التسخين.