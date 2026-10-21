الحرمان من النوم هو حالة تحدث عندما لا يحصل الجسم على كمية كافية من النوم المُجدٍ، سواء من حيث المدة أو الجودة أو التوقيت. ويعني ذلك أن الشخص ينام أقل مما يحتاجه جسده عادةً للحفاظ على وظائف الدماغ والجسم في أفضل حالاتها — وليس فقط أن يشعر بالتعب بعد ليلة واحدة قصيرة.

ما الذي يحدث للدماغ عند نقص النوم

عندما يقل النوم عن سبع إلى تسع ساعات يوميًّا لدى البالغين، تبدأ مناطق الدماغ المسؤولة عن الانتباه والتحكم الذاتي والمعالجة المنطقية في فقدان كفاءتها تدريجيًّا. ومن أبرز التأثيرات:

ضعف في استقرار الانتباه: يصبح من الصعب الحفاظ على التركيز لفترات طويلة، وتزداد الانشغالات الخارجية أو الداخلية (مثل الأفكار المتكررة) في تشتيت الذهن.

يصبح من الصعب الحفاظ على التركيز لفترات طويلة، وتزداد الانشغالات الخارجية أو الداخلية (مثل الأفكار المتكررة) في تشتيت الذهن. تباطؤ في سرعة المعالجة العصبية: تزداد المدة التي يحتاجها الدماغ لفهم المعلومات الجديدة أو اتخاذ قرار بسيط — وقد تصل إلى زيادة بنسبة 30٪ في بعض الاختبارات.

تزداد المدة التي يحتاجها الدماغ لفهم المعلومات الجديدة أو اتخاذ قرار بسيط — وقد تصل إلى زيادة بنسبة 30٪ في بعض الاختبارات. اضطراب في التحكم في الانفعالات: تصبح ردود الفعل أكثر انفعالية أو غير متناسبة، ما يؤثر على التفاعل مع الآخرين واتخاذ القرارات الهادئة.

تصبح ردود الفعل أكثر انفعالية أو غير متناسبة، ما يؤثر على التفاعل مع الآخرين واتخاذ القرارات الهادئة. انخفاض في الذاكرة العاملة: وهي القدرة على الاحتفاظ بمعلومة مؤقتة واستخدامها فورًا، مثل تذكّر رقم هاتف أثناء الاتصال به.

كيف يظهر هذا التأثير في الحياة اليومية

في البيئة المصرية، حيث قد تتشابك مسؤوليات العمل والدراسة والرعاية الأسرية، يصعب أحيانًا تمييز آثار الحرمان من النوم عن ضغوط الحياة الأخرى. لكن المؤشرات تشمل:

التكرار المتزايد في إعادة قراءة نفس الجملة دون فهم. نسيان أسماء أشخاص مألوفين أو تفاصيل مواعيد مهمة رغم تسجيلها. الحاجة إلى قهوة متكررة خلال اليوم، مع انخفاض فعاليتها بعد الساعات الأولى. الشعور بالارتباك عند التنقّل بين مهام متعددة، مثل الرد على رسالة أثناء إعداد وجبة.

وهذا لا يقتصر على الطلاب أو الموظفين: حتى السائقين الذين ينامون أقل من ست ساعات ليلًا يزيد خطر وقوع حادث لديهم بنسبة تتجاوز الضعف مقارنةً بمن ينامون كفايتهم.

ما الذي يُمكن فعله بثقة وثبات

الحل لا يكمن في «تعويض» النوم المفقود بيوم راحة واحد، بل في بناء روتين نوم مستقر. وهذه الممارسات مدعومة علميًّا ولا تتغير مع الزمن:

الالتزام بوقت ثابت للنوم والاستيقاظ: حتى في أيام العطل، مع هامش لا يتجاوز ساعة واحدة.

حتى في أيام العطل، مع هامش لا يتجاوز ساعة واحدة. تقليل التعرض للضوء الأزرق قبل النوم بساعة ونصف: وهذا يشمل الهواتف والأجهزة اللوحية، لأن الضوء يثبّط إفراز الميلاتونين.

وهذا يشمل الهواتف والأجهزة اللوحية، لأن الضوء يثبّط إفراز الميلاتونين. تجنب الكافيين بعد الساعة الثالثة ظهرًا: لأنه يبقى فعالًا في الجسم لست ساعات أو أكثر.

لأنه يبقى فعالًا في الجسم لست ساعات أو أكثر. جعل غرفة النوم مخصصة للنوم فقط: أي لا تُستخدم للعمل أو المشاهدة أو الأكل، لربط الدماغ بين الغرفة والنوم تلقائيًّا.

ولا يُشترط أن يكون النوم متواصلًا تمامًا: إذا استيقظ الشخص لمرة واحدة لا تتجاوز عشر دقائق، ثم عاد للنوم بسرعة، فلا يُحسب ذلك حرمانًا حقيقيًّا طالما كانت المدة الإجمالية كافية وجودة النوم مقبولة. أما التعب المستمر رغم النوم الطويل، فهو إشارة إلى حاجة لتقييم طبي، ويُذكر أن التشخيص يتم عبر الجهات الصحية المختصة وفق البروتوكولات المعتمدة.