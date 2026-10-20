سيتلقى الممثل البريطاني أندرو غارفيلد جائزة «ماولتين مودرن ماستر» في إطار الدورة الثانية والأربعين لمهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي، الذي يُقام في الفترة من ٣ إلى ١٣ فبراير ٢٠٢٦، وتُقدَّم الجائزة له رسميًّا في ٦ فبراير ٢٠٢٦.

حوار مباشر مع ليونارد ماولتين على خشبة المهرجان

خلال الحفل، سيشارك غارفيلد في حديث مباشر على المسرح مع الناقد السينمائي ليونارد ماولتين. وسيُبث هذا الحوار أمام جمهور الحضور في قاعة أريكسون في سانتا باربرا. ويتوقع أن يتناول النقاش تفاصيل مهنية دقيقة من مسيرة الممثل التي تمتد لأكثر من عقدين.

مسيرة حافلة بالترشيحات والجوائز

حصل غارفيلد على ترشيحين لجائزة الأوسكار، وفاز بجائزة غولدن غلوب عن دوره في المسلسل «أندر ذا بانر أوف هيفن»، كما نال جائزة توني لأدائه في المسرحية «ديزيرت ريدز». وسبق أن ترشح لجائزة إيمي عن نفس المسلسل التلفزيوني. وشملت أعماله السينمائية «هاكوسو ريدج» لإخراج ميل غيبسون، و«ذا سوشال نتورك» لإخراج ديفيد فينشر، و«سايلنس» لإخراج مارتن سكورسيزي، و«آفتر ذا هانت» لإخراج لوكا غواداغنينو.

دور سام ألتمان في فيلم «أرتيفيشال»

يُعد فيلم «أرتيفيشال» للمخرج لوكا غواداغنينو من أبرز مشاريع غارفيلد القادمة، حيث يؤدي فيه شخصية سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي. ويُعرض الفيلم ضمن برنامج المهرجان الرسمي، وسط اهتمام نقدي واسع بسبب طبيعة الدور وارتباطه بواقع تقني معاصر. وسبق أن جسَّد غارفيلد شخصية بيتر باركر في سلسلة أفلام «ذا أميزينغ سبايدر-مان».

جائزة أُنشئت عام ١٩٩٥ وتُجدد تسميتها عام ٢٠١٥

أُطلقت جائزة «مودرن ماستر» عام ١٩٩٥ بهدف تكريم شخصيات غيَّرت المشهد الثقافي عبر مساهماتها في السينما. وفي عام ٢٠١٥، أُعيد تسميتها رسميًّا «جائزة ماولتين مودرن ماستر» تكريمًا للناقد ليونارد ماولتين. ومن بين الحاصلين السابقين عليها: آدم ساندلر، وأنجلينا جولي، وجايمي لي كيرتس، ونيكول كيدمان، وخافيير بارديم، وروبرت داوني جونيور، ودنزل واشنطن، وكاثرين بلانشيت، وجورج كلوني، وكريستوفر بلامر، وكريستوفر نولان، وجيمس كاميرون، وسيان بين، وكلينت إيستوود، وبطرس جاكسون.