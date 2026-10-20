«منتدى مصر» ليس اسمًا رسميًّا موجودًا في السجلات أو الوثائق الرسمية؛ الاسم الصحيح والمعتمد هو منتدى شباب العالم (World Youth Forum)، وهو منظمة غير حكومية دولية تأسست عام ٢٠١٧ ومقرها مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية. يُعرف اختصارًا بـ«منتدى شباب العالم»، ولا يوجد منتدى رسمي باسم «منتدى مصر» منفصل عن هذا الإطار. وُجهت رسالة المنتدى منذ تأسيسه إلى إرسال صوت الشباب العالمي نحو السلام والازدهار والانسجام والتقدُّم، وهي رسالة أقرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ النسخة الأولى، وبإشرافه الرسمي المباشر.

النشأة والاعتراف الدولي

بدأ المنتدى كمبادرة وطنية تحولت بسرعة إلى منصة عالمية، حيث وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عقده سنويًّا ابتداءً من نوفمبر ٢٠١٧، خلال فعالية ماراثون سلام. وسرعان ما اكتسب مصداقية دولية، ففي ١٨ فبراير ٢٠٢١، اعتمدت الأمم المتحدة المنتدى كمنصة دولية رسمية — وهي خطوة تعكس وزنه السياسي والشبابي على الساحة العالمية. لم يُذكر في المصادر أي هيئات أو جهات راعية أخرى غير الرعاية الرئاسية والأمم المتحدة، ولا أي تغيير في الاسم أو دمج مع هيئات أخرى.

المشاركة والهيكل التنظيمي

يُفتح التسجيل في المنتدى أمام جميع الشباب من مختلف الدول، بشرط أن يكون عمر المشارك بين ١٨ و٤٠ سنة. ويُشجَّع الشباب المؤثرون في مجتمعاتهم أو مجالات دراستهم على التقدم كمتحدثين. وتتنوع أدوار المشاركين بين: مشارك عادي، متحدث، مشارك نموذجي، مشارك في ورش عمل، أو مشارك في مسرح شباب العالم. لا توجد شروط لغوية أو أكاديمية أو مهنية إضافية مذكورة، ولا تفاصيل عن اللغة المستخدمة أو الترجمة أو البروتوكولات اللوجستية أو الأمنية. كما لا يُذكر أي رسوم أو دعم مالي أو تفاصيل عن الإقامة أو النقل أو الجهات الممولة.

الوضع الحالي والإلغاء المؤقت

كان المنتدى حدثًا سنويًّا يُعقد عادةً في نوفمبر، لكن أول نسخة عُقدت في نوفمبر ٢٠١٧، ثم تغير توقيت انعقاده لاحقًا. أُقيم أحدث منتدى معروف في يناير ٢٠٢٢. وبعد ذلك، ألغيت النسخة المقررة عام ٢٠٢٣ بسبب التحديات الاقتصادية العالمية، دون أي إعلان عن عقد نسخة بديلة أو تأجيل. وأُعيد توجيه الأموال المخصصة لتلك النسخة نحو مبادرات تنمية الشباب. وحتى الآن، لم يُعقد أي إصدار سنوي بعد يناير ٢٠٢٢، ولا يوجد منتدى جارٍ أو معلن حتى عام ٢٠٢٥. ولا يُذكر في المصادر أي تخطيط مستقبلي أو جدول زمني لإعادة الانعقاد، ولا أي تفاصيل عن ما سيحدث بعد الإلغاء سوى إعادة توجيه الأموال. كما لا توجد معلومات عن تواريخ أو أسعار أو روابط إلكترونية أو خطوات تسجيل تفصيلية خارج الفئة العمرية والانتماء المجتمعي.