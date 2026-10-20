فيتامين سي (الأسكوربيك أسيد) هو مركب عضوي قابل للذوبان في الماء، لا ينتجه جسم الإنسان، لذا يجب الحصول عليه يوميًّا من الأغذية. وهو ضروري لتكوين الكولاجين، وامتصاص الحديد، وحماية الخلايا من التأكسد، وأهم ما يُعرف به دعمه لوظائف الجهاز المناعي.

كمية فيتامين سي في الفراولة: حقائق دقيقة

تحتوي حبة فراولة متوسطة الحجم (وزنها نحو ١٢ غرامًا) على حوالي ٧ ملغ من فيتامين سي. أما كوب الفراولة الطازجة المقطَّعة (حوالي ١٥٠ غرامًا)، فيوفِّر ما يقارب ٨٥–٩٠ ملغ من هذا الفيتامين. هذه الكمية تمثِّل أكثر من ١٠٠٪ من القيمة اليومية الموصى بها لمعظم البالغين في مصر، والتي تُقدَّر بـ٩٠ ملغ للرجال و٧٥ ملغ للنساء. ويختلف المحتوى قليلًا حسب نوع التربة، ووقت الحصاد، ودرجة النضج، لكن الفراولة تبقى من أغنى المصادر النباتية بفيتامين سي — حتى أكثر من البرتقال عند المقارنة بالوزن نفسه.

ومن المهم ملاحظة أن الفراولة تحتفظ بمعظم فيتامين سي عند تناولها طازجة؛ فالتسخين أو التجميد الطويل أو التخزين غير المناسب قد يقلل من محتواها بنسبة تصل إلى ٢٠–٣٠٪. ولذلك، يُفضَّل أكلها دون طهي، وبأقرب وقت ممكن بعد القطاف أو الشراء.

كيف يدعم فيتامين سي المناعة عبر الفراولة؟

يعمل فيتامين سي في الجسم على عدة مستويات مناعية، وليس فقط كمضاد أكسدة عام. فهو يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء، خاصة العدلات واللمفاويات، التي تلعب دورًا رئيسيًّا في اكتشاف ومكافحة العدوى. كما يساعد في حماية هذه الخلايا من التلف أثناء أداء وظيفتها، ويدعم قدرتها على الانتقال إلى مواقع الالتهاب بسرعة أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم فيتامين سي في تكوين الحاجز الجلدي والغشائي المخاطي — وهما أول خط دفاع ضد الميكروبات. كما يحسّن امتصاص الحديد غير الهيمي (الذي يوجد في النباتات مثل السبانخ أو العدس)، وهذا مهم لأن نقص الحديد يضعف الاستجابة المناعية.

الفراولة ليست مصدر فيتامين سي فقط، بل تحتوي أيضًا على مضادات أكسدة أخرى مثل الأنثوسيانين والكيرسيتين، التي تعمل مع فيتامين سي لتقوية التأثير الوقائي المشترك. ولا تحتاج إلى كميات كبيرة: كوب واحد يوميًّا كافٍ لدعم المناعة لدى الشخص السليم، دون خطر التسمم، لأن الجسم لا يخزن الزائد من هذا الفيتامين، بل يطرحه في البول.

نصائح عملية للاستفادة القصوى

تناول الفراولة طازجة، ويفضَّل غسلها بلطف قبل الأكل دون نقع طويل.

تجنب إضافتها إلى سوائل ساخنة أو طهيها، لأن الحرارة تُحلِّل فيتامين سي.

يمكن دمجها في الإفطار مع الزبادي أو الشوفان، أو كوجبة خفيفة بين الوجبات.

لا تُستبدل المكملات بتناول الفراولة إلا في حالات نقص شديد يحددها مختص، لأن الغذاء الكامل يقدِّم فوائد تكاملية لا توفرها الحبوب المنفردة.

الأشخاص ذوو المناعة الضعيفة أو كبار السن قد يستفيدون أكثر من تناولها بانتظام، لكن لا توجد جرعة «علاجية» محددة — الدعم المناعي يعتمد على التوازن العام للغذاء والنشاط والراحة.

الفراولة ليست مجرد فاكهة لذيذة، بل هي جزء طبيعي وفعال من نظام غذائي يعزز المقاومة اليومية للعدوى. وعند دمجها ضمن عادات غذائية متنوعة ومتوازنة، تصبح أداة بسيطة وموثوقة لدعم الصحة المناعية على المدى الطويل.