التسجيل في كورسات منصة إدراك العربية مجاني وسهل، ولا يتطلب أي رسوم أو شروط أكاديمية مسبقة.

ما الذي تحتاجه للتسجيل؟

لبدء التسجيل في كورسات منصة إدراك، لا تحتاج إلى مؤهل علمي معين، ولا إلى خبرة سابقة في المجال الذي تختاره. المطلوب فقط:

جهاز متصل بالإنترنت (كمبيوتر، لابتوب، أو هاتف ذكي).

حساب بريد إلكتروني نشط يمكنك الوصول إليه بسهولة.

وقت كافٍ لملء نموذج التسجيل الأساسي — يستغرق أقل من ثلاث دقائق.

رغبة في التعلم، لأن جميع الكورسات مُصمَّمة لتكون واضحة للمبتدئين وللمتقدمين على حد سواء.

لا يُطلب منك إدخال رقم هوية وطني أو بيانات حساسة أثناء التسجيل الأولي. كما لا توجد خطوة تحقق من العمر أو المؤهل، ما عدا بعض الكورسات المتخصصة التي قد تشير في وصفها إلى مستوى مناسب للمتعلمين — وهذا يُذكر بوضوح داخل صفحة الكورس نفسه.

كيف تتم عملية التسجيل خطوة بخطوة؟

عملية التسجيل مباشرة ولا تتضمن تعقيدات تقنية. اتبع هذه الخطوات دون الحاجة إلى تحميل تطبيقات أو استخدام برامج إضافية:

افتح الموقع الرسمي لمنصة إدراك من جهازك — الصفحة الرئيسية تظهر مباشرةً عند البحث عن اسم المنصة. انقر على زر «سجل الآن» أو «انضم مجانًا»، وهو موجود في مكان بارز عادةً في أعلى الصفحة أو في منتصفها. املأ النموذج الظاهر أمامك: أدخل اسمك الكامل، والبريد الإلكتروني، وكلمة مرور قوية (تتكوّن من حروف وأرقام، وبطول لا يقل عن ثمانية رموز). راجع الشروط العامة الموجزة — وهي قصيرة ومكتوبة بلغة عربية واضحة — ثم علّق على مربع الموافقة. اضغط على «أنشئ حسابًا»، وانتظر رسالة تأكيد وصولها إلى بريدك الإلكتروني خلال دقائق قليلة. افتح الرسالة، وانقر على رابط التفعيل — هذه الخطوة ضرورية لإكمال التسجيل.

بعد التفعيل، يمكنك الدخول فورًا إلى لوحة التحكم الخاصة بك، واختيار أول كورس تريده من قائمة الكورسات المتاحة. لا يوجد حد زمني لاختيار الكورس بعد إنشاء الحساب، ويمكنك التسجيل في أكثر من كورس في وقت واحد.

نصائح لتجربة تسجيل ناجحة

لضمان سير التسجيل بسلاسة، وتجنب أي تأخير غير ضروري، انتبه لهذه النقاط العملية:

استخدم بريدًا إلكترونيًا تثق في وصول الرسائل إليه، لأن رسالة التفعيل تُرسل تلقائيًا ولا يمكن إعادة إرسالها يدويًا إلا عبر خيار «إعادة إرسال التفعيل» الموجود في صفحة الدخول.

تفادى كتابة اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني بأحرف كبيرة أو صغيرة بشكل عشوائي — النظام لا يميز بينهما في مرحلة التسجيل، لكن الحفاظ على التناسق يساعدك لاحقًا عند الدخول.

إذا ظهرت لك رسالة خطأ أثناء التسجيل، فغالبًا السبب هو أن البريد الإلكتروني مستخدم مسبقًا. جرّب بريدًا آخر أو استخدم خيار «نسيت كلمة المرور» إذا كنت تملك حسابًا سابقًا.

لا تبحث عن نموذج ورقي أو طلب يدوياً — كل شيء رقمي، ولا وجود لأي إجراء خارجي أو جهة تواصل مباشرة في المرحلة الأولى.

بعد الانتهاء من التسجيل، ستتلقى دعماً تلقائياً داخل المنصة: نصائح توجيهية قصيرة، وشرح مبسّط لكيفية التنقل بين الدروس، وتنبيهات عند اقتراب موعد تسليم المهام إن وُجدت. التعلم هنا يبدأ فوراً، دون انتظار، وبلا شروط تمنع الوصول.