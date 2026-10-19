وقعت حادثة خطيرة يوم السبت أثناء مباراة دوري المحترفين الإنجليزي بين نادي برينتفورد ونادي ليفربول في ملعب جيتك كوميونيتي الرسمي في لندن.

رجل يركل كرة رغبي من سطح مبنى قرب الملعب

ظهر رجل على سطح مبنى يقع بالقرب من ملعب جيتك كوميونيتي، وبدأ بركل كرة رغبي نحو أرض الملعب أثناء سير المباراة. ارتفاع المبنى جعل الكرة تهبط مباشرة داخل منطقة اللعب، ما أثار ذعراً لدى بعض اللاعبين والمسؤولين.

وكان هناك آخرون في الموقع يضحكون ويهلّلون أثناء تنفيذ الركل، دون اكتراث بالمخاطر التي قد تنتج عن الحادثة.

الكرة أُخرجت بسرعة لكن اللعب استمر

قام عضو من طاقم نادي برينتفورد بإزالة كرة الرغبي من أرض الملعب فور سقوطها، دون إيقاف المباراة. واستمرت المنافسة دون تدخل حكمي، رغم الخطورة الواضحة للحادثة.

وأكد النادي أن الحادثة كانت «خطيرة وقد تكون ضارة جداً»، مشدداً على أن مثل هذه التصرفات لا تتناسب مع بيئة المباريات الرسمية.

برينتفورد أحال الحادثة إلى الشرطة ويعمل مع السلطات

قرر نادي برينتفورد إحالة الحادثة فوراً إلى شرطة العاصمة لندن للتحقيق. ويتعاون النادي حالياً مع السلطات المختصة لتحديد هوية الرجل الذي رمى الكرة، وكذلك الأشخاص الذين كانوا برفقته وقت الحادث.

وقد تؤدي الإجراءات الجارية إلى مقاضاة جنائية للمسؤولين عن الحادثة، وفق ما أشار إليه بيان النادي الرسمي.

نتيجة المباراة وخسارة برينتفورد المركز الخامس

انتهت المباراة بفوز ليفربول ٢–١، بعدما خسر برينتفورد نقطتين ثمينتين في سباق المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية. وطرد الحكم اللاعبين يهور يارموليك وفيتالي جانيلت في الشوط الثاني، ما أثر على أداء الفريق.

وبعد الخسارة، تراجع برينتفورد إلى المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن كان يحتل المركز الخامس قبل هذه الجولة. وأكد النادي أن سلامة الجماهير والموظفين واللاعبين والمسؤولين في أيام المباريات تبقى أولوية قصوى.