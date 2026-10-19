تستضيف شركة آبل حدثاً لإطلاق منتجات جديدة في ٢٨ أكتوبر الساعة ١٣:٠٠ بالتوقيت الشرقي في لوس أنجلوس، وهو الحدث الثاني الذي تنظمه الشركة هذا الشهر.

ماك بوك برو الجديد يحتوي شاشة أوليد ووزنه أخف

سيُكشف خلال الحدث عن جهاز ماك بوك برو جديد بحجم ١٤ بوصة، ويُتوقع أن يكون أول إصدار من السلسلة يضم شاشة أوليد. وسيكون وزن الجهاز أقل من الإصدارات السابقة، ما يجعله أكثر قابلية للحمل بين المكاتب والمنازل. كما سيتضمن ميزة «آيلاند ديناميك» التي ظهرت لأول مرة في هواتف الآيفون.

آيباد ميني المُحدَّث يحصل على شاشة أوليد وكاميرا أمامية أفقية

سيُعلن أيضاً عن تحديث لجهاز آيباد ميني، يتضمن شاشة أوليد بدلاً من لوحة الـLCD المستخدمة في الإصدارات السابقة. وستنتقل الكاميرا الأمامية إلى الحافة الأفقية للجهاز، وهي خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المكالمات المرئية والمؤتمرات عبر تطبيق فيس تايم. وهذه التغييرات تُطبَّق على طراز واحد فقط من آيباد ميني، دون ذكر مواصفات المعالج أو السعة التخزينية.

آيماك جديد يعتمد معالج إم٦ المُعلن عنه سابقاً

سيظهر في الحدث آيماك جديد مزوَّد بمعالج إم٦، وهو نفس المعالج الذي أُعلن عنه رسمياً في ١٣ أكتوبر مع إطلاق ماك ميني. ولم تُفصِّل آبل بعد أداء المعالج في آيماك أو سرعة التبريد أو دعم الذاكرة، لكن استخدام إم٦ يشير إلى ترقية ملحوظة في الأداء مقارنة بالإصدارات السابقة القائمة على إم٣ وإم٤.

حدث أكتوبر الأول ركّز على المنزل الذكي

كان الحدث الأول الذي نظمته آبل في أكتوبر قد عُقد في ١٣ أكتوبر تحت اسم «ويلكم هوم». وركّز هذا الحدث على منتجات المنزل الذكي، وأعلن فيه عن وحدة التحكم الجديدة «هوم فيو»، وعن آبل تي في ٤ كيه المُحدَّث، وعن تحكم سيري الجديد، وبجانب ذلك عن الجيل الثاني من هوم بود ميني. وقال غريغ جوزياك، نائب رئيس التسويق في آبل، إنّه «لا ينتظر إلا أن يُظهر ويُخبر الأسبوع المقبل»، في إشارة واضحة إلى الحدث القادم في ٢٨ أكتوبر.