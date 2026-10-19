أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن خطتها لإطلاق ستة طرازات من الأجهزة القابلة للطي في عام ٢٠٢٧، بينها جالكسي زد تري فولد ٢، وجالكسي زد سلايد، وجالكسي زد فولد ٩ ألترا، وجالكسي زد فولد ٩ برو، وجالكسي زد فولد ٩، وجالكسي زد فليب ٩، وذلك استنادًا إلى تسريب نُشِر على منصة إكس في ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ من قِبل حساب يحمل اسم «أنتوني» واسم المستخدم «@TheGalox_».

إطلاق الجالكسي زد تري فولد ٢ سيكون أول محطة في السلسلة

يبدأ الإطلاق الرسمي لسلسلة الأجهزة القابلة للطي الجديدة بالجالكسي زد تري فولد ٢. لم تُعلن سامسونج رسميًّا عن موعد إطلاقه، لكن التسريب يشير إلى أنه لن يُطرح في ٢٠٢٦. ومن المرجح أن يصدر بعد وقت قصير من سلسلة جالكسي إس ٢٧، التي عادةً ما تُطلق في أوائل العام.

وكان الجالكسي زد تري فولد الأصلي قد صدر في أواخر ٢٠٢٥، لكنه واجه صعوبات في الإنتاج. أما النموذج الجديد فسيُصنع بوزن أخف من النموذج الأولي، رغم أن التفاصيل التقنية لا تزال غامضة.

جالكسي زد سلايد مبني على مفاهيم عرضتها سامسونج في معرض الجوال العالمي ومؤتمر الإلكترونيات الاستهلاكية

يتميز جالكسي زد سلايد بأنه مصمم ليتمدد عموديًّا، وهو تصميم مستوحى من مفاهيم عرضتها الشركة في معرض الجوال العالمي (MWC) ومؤتمر الإلكترونيات الاستهلاكية (CES). ولا توجد معلومات مؤكدة حول موعد عرضه أو مواصفاته الفنية، سوى اسمه وطبيعة آلية التمدد.

جالكسي زد فولد ٩ برو طراز جديد غير مُعلن عنه رسميًّا

يُصنَّف جالكسي زد فولد ٩ برو كطراز جديد تمامًا لم تُفصح سامسونج عن وجوده رسميًّا حتى الآن. ولا توجد تفاصيل موثوقة حول شكله أو ما إذا كان سيشبه جالكسي زد فولد ٨ أم جالكسي زد فولد ٨ ألترا.

ويُرجح أن يكون هذا الطراز إصدارًا أقوى من حيث الأداء، ويتمتع بنسبة عرض إلى ارتفاع واسعة، لكن هذه التوقعات لا تستند إلى أي إعلان رسمي أو تفاصيل تقنية مُصرَّح بها.

السلسلة المقررة هي الأكبر في تاريخ سامسونج للأجهزة القابلة للطي

ستكون مجموعة الطرازات الستة المقرر طرحها في ٢٠٢٧ أكبر مجموعة أجهزة قابلة للطي تطلقها سامسونج في مرة واحدة. وتشمل القائمة أيضًا جالكسي زد فليب ٩، الذي ظهر لأول مرة ضمن قائمة الطرازات المسربة.

وتتضمن جميع الأجهزة تحسينات متوقعة في سعة البطارية والسمك والوزن. ومع ذلك، لا توجد تفاصيل موثوقة عن مواصفات أي من الطرازات سوى أسمائها. وجاء التسريب خارج الإطار الرسمي، ولا يمكن تأكيد أي من هذه المعلومات خارج نطاق الشائعات. وحقَّق الجالكسي زد فولد ٨ نجاحًا واضحًا في السوق، ما يعزز احتمال توسُّع سامسونج في هذا القطاع.