يمكن بيع جهاز بلاي ستيشن ٣ القديم عبر ثلاث طرق رئيسية: التبديل في متجر، أو البيع عبر منصات الإنترنت، أو البيع لخدمات شراء الإلكترونيات المتخصصة.

التبديل في متاجر مثل غيم ستوب

تقبل سلسلة متاجر غيم ستوب أجهزة بلاي ستيشن ٣ القديمة كجزء من عملية تبديل. يُمنح البائع خيار الدفع نقدًا أو ائتمانًا يمكن استخدامه في نفس المتجر. لا تُطبَّق أي شروط إضافية تتعلق بالحالة الفنية للجهاز سوى أن يكون قابلاً للتشغيل الأساسي.

البيع عبر منصات الإنترنت مثل فيسبوك ماركت بلس

يمكن عرض الجهاز للبيع مباشرة على فيسبوك ماركت بلس، حيث يتحكم البائع في السعر وطريقة التسليم. وتُفضَّل هذه الطريقة لمن يبحث عن سرعة في الإنجاز دون الانتظار لفحص الجهاز من طرف جهة ثالثة. ويُنصح بإرفاق صور واضحة للجهاز وملحقاته الأصلية عند النشر.

البيع لخدمات شراء إلكترونيات مثل باي باك وورلد

تقدم خدمات مثل باي باك وورلد خدمة شراء مباشرة لأجهزة بلاي ستيشن ٣ المستعملة. ويطلب هذا الخيار إرسال الجهاز أولًا، ثم انتظار استلامه وتفقده فعليًّا قبل إتمام الدفع. ولا تُدفع قيمة الجهاز إلا بعد التأكد من سلامته الوظيفية وخلوه من أعطال جوهرية.

خطوات إعداد الجهاز قبل البيع

يجب عمل نسخة احتياطية من البيانات المخزنة على الجهاز باستخدام محرك أقراص USB مُهيأ بصيغة FAT32. ويتم ذلك عبر المسار: الإعدادات > إعدادات النظام > أداة النسخ الاحتياطي > النسخ الاحتياطي. وبعد النسخ، يُلغى تفعيل حساب شبكة بلاي ستيشن عبر: شبكة بلاي ستيشن > إدارة الحساب > تفعيل النظام > نظام PS3 > إلغاء التفعيل، لأن شركة سوني تحدد حدًّا أقصى لعدد أجهزة PS3 التي يمكن ربطها بحساب واحد. وأخيرًا، تُجرى إعادة ضبط كاملة عبر: الإعدادات > إعدادات النظام > استعادة نظام PS3 > تحديد «التنسيق الكامل»، وهو إجراء يحذف البيانات بشكل شامل ويستغرق وقتًا أطول من التنسيق السريع.