انضم ليفربول وريال مدريد إلى برشلونة في مساعٍ جادة للظفر بالمدافع الألماني فين ييلتش، البالغ من العمر ٢٠ عامًا، الذي يلعب حاليًّا مع نادي شتوتغارت في الدوري الألماني.

ييلتش انتقل إلى شتوتغارت في فبراير ٢٠٢٥

انتقل ييلتش من نورنبرغ إلى شتوتغارت في فبراير ٢٠٢٥. ووقع عقدًا يمتد حتى يونيو ٢٠٣٠، ما يعني أن لديه خمس سنوات متبقية مع النادي الأصلي.

وهو لاعب أساسي في الفريق الأول لشتوتغارت منذ انضمامه، ويشارك بانتظام في مباريات البوندسليغا.

برشلونة أبدى اهتمامًا جادًّا وفق موافقة فليك

أبدى برشلونة اهتمامًا جادًّا بييلتش، ووافق المدرب هانسي فليك على هذا الاهتمام بعد مشاهدة أدائه في مباريات شتوتغارت الأخيرة.

لكن رغم هذه الموافقة، فإن قيمة الصفقة المتوقعة تبلغ حوالي ٥٠ مليون يورو، وهي مبلغ كبير حتى بالنسبة لنادٍ مثل برشلونة.

صفات ييلتش الجسدية والفنية تثير إعجاب الأندية الكبرى

يتميز ييلتش بسرعته العالية وبنيته الجسدية القوية، كما أنه هادئ في الاستلام والتمرير، ما يجعله مناسبًا لأندية تطبّق خط دفاع متقدم.

المهاجم السابق لشتوتغارت وألمانيا كيفن كورانيي قال إن ييلتش «لم يصل بعد إلى حدوده القصوى»، وتوقّع أن «سيلعب بكل تأكيد لنادٍ كبير في أوروبا».

شتوتغارت ليست مضطرة للبيع وترى فرصًا في التأجيل

شتوتغارت ليست تحت ضغط مالي أو رياضي للتخلي عن ييلتش في هذه المرحلة، ولا توجد مؤشرات على رغبتها في البيع قبل اكتمال تطوره.

النادي قد ينتظر موسمًا آخر لتطوير ييلتش أكثر، ما قد يرفع قيمته السوقية فوق ٥٠ مليون يورو. وقيمة اللاعب لا تزال في ازدياد، بينما يبحث ليفربول عن خيارات دفاعية طويلة الأمد، وريال مدريد يستهدف دائمًا مواهب شابة قبل بلوغها الذروة.