أطلقت شركة سامسونج هاتف جالكسي إف٧٠ في الهند يوم ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦، ويُباع فورًا عبر منصة فليبكارت.

هاتف جالكسي إف٧٠ الإصدار الثالث في السلسلة

يُعتبر جالكسي إف٧٠ الإصدار الثالث ضمن سلسلة إف٧٠، بعد إطلاق جالكسي إف٧٠ إي في فبراير ٢٠٢٦، ثم جالكسي إف٧٠ برو في أغسطس ٢٠٢٦. لم تُعلن سامسونج إنديا عن أي تغييرات جوهرية في التصميم بين الإصدارات الثلاثة، لكن المواصفات الفنية والأسعار تباينت بشكل ملحوظ.

شاشة سوبر أموليد بحجم ٦٫٧ بوصة ومحمية بغوريلا غلاس فيكتوس

يأتي الهاتف بشاشة سوبر أموليد مقاسها ٦٫٧ بوصة، بدقة إف إتش دي بلس ومعدل تحديث ٩٠ هرتز. تغطي الشاشة طبقة حماية من زجاج كورنينغ غوريلا غلاس فيكتوس، ما يعزز مقاومتها للخدوش والصدمات اليومية. لا توجد معلومات رسمية عن سطوع الشاشة أو دعمها لمعدلات التحديث المتغيرة.

نظام كاميرات ثلاثي مع مستشعر رئيسي بدقة ٥٠ ميجابكسل

الكاميرا الأمامية بدقة ١٣ ميجابكسل، مدمجة في نوتشر على شكل قطرة ماء في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة. الكاميرا الخلفية الرئيسية تستخدم مستشعرًا بدقة ٥٠ ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة (أو آي إس)، وعدسة ثانوية واسعة الزاوية بدقة ٥ ميجابكسل، وعدسة ماكرو ثالثة بدقة ٢ ميجابكسل. ولا تدعم العدسة الماكرو التركيز التلقائي، ولا تقدم وظائف تصوير متقدمة مثل التكبير البصري.

بطارية ٥٠٠٠ ملي أمبير وشحن سريع بقدرة ٢٥ واط

الهاتف يحتوي على بطارية سعة ٥٠٠٠ ملي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع بقدرة ٢٥ واط. تصنيف الحماية ضد الغبار والماء هو آي بي٥٤، ما يعني مقاومة محدودة للغبار ولرش الماء من جميع الاتجاهات، لكنه غير مناسب للغمر أو الاستخدام تحت الماء. التوافر بدأ في نفس يوم الإطلاق، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦.

إصداران بأسعار مختلفة ولونان فقط

يتوفر جالكسي إف٧٠ بلونين: أسود وبنفسجي. الإصدار الأول يضم ٤ جيجابايت رام و١٢٨ جيجابايت تخزين بسعر ١٩٩٩٩ روبية هندية (٢١٠ دولارات أمريكي). والإصدار الثاني يحتوي على ٦ جيجابايت رام مع نفس سعة التخزين، وبسعر ٢٢٩٩٩ روبية هندية (٢٤٢ دولارًا أمريكيًّا). لم تؤكد سامسونج إنديا رسميًّا نظام التشغيل المثبت، لكن صفحة الهاتف على فليبكارت تشير إلى أندرويد ١٥، بينما تظهر مؤشرات أخرى أنه يأتي مسبقًا بواجهة ون يو آي ٨٫٥ المبنية على أندرويد ١٦.