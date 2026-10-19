التقويم الهجري هو التقويم المستخدم في العالم الإسلامي لتسجيل التواريخ، ويعتمد على أحداث دينية وتاريخية أساسية، أبرزها هجرة النبي محمد وأصحابه من مكة إلى يثرب (المدينة المنورة) في عام ٦٢٢ ميلاديًا، وهي الحدث الذي يُحسب منه العام الأول في العصر الهجري. ويُشار إلى السنوات في هذا التقويم برمز «هـ» أو «AH» أو «سنة هجرية». أما السنوات السابقة على تلك الهجرة فتُشار إليها في اللغة الإنجليزية بـ «BH». ورغم أن السؤال يطلب «تاريخ اليوم الهجري»، فإن المعلومة الدقيقة عن اليوم أو الشهر أو التاريخ الهجري المحدد ليوم معين لم تُذكر في الحقائق المتاحة، وبالتالي لا يمكن تحديدها من هذه المعطيات.

نوعا التقويم الهجري

يوجد نوعان رئيسيان من التقاويم الهجرية: التقويم القمري الهجري، والتقويم الشمسي الهجري (الفارسي). التقويم القمري الهجري يعتمد على دورة القمر، وتتراوح مدته بين ٣٥٤ و٣٥٥ يومًا في السنة، بينما التقويم الشمسي الهجري يعتمد على حركة الأرض حول الشمس، وتتراوح مدته بين ٣٦٥ و٣٦٦ يومًا. ولذلك يُشار إلى السنوات في التقويم القمري بـ «هـ»، وفي التقويم الشمسي بـ «ش» أو «SH». والفرق المتزايد بينهما — والذي يبلغ حاليًّا ٤٢–٤٣ سنة — ناتج عن كون السنة القمرية أقصر من الشمسية بحوالي ١١ يومًا.

السنوات الحالية والارتباط بالميلادي

السنة الحالية حسب التقويم القمري الهجري هي ١٤٤٨ هـ، بينما السنة الحالية حسب التقويم الشمسي الهجري هي ١٤٠٥ ش. ووفق الحقائق، فإن العام الميلادي الحالي ٢٠٢٦ يقابل الفترة ما بين ١٤٤٧–١٤٤٨ هـ قمريًّا، وبين ١٤٠٤–١٤٠٥ ش شمسيًّا. كما أن السنة الشمسية ١٤٠٥ ش والقمرية ١٤٤٨ هـ تغطي الفترة من ٢٠٢٦ إلى ٢٠٢٧ ميلاديًا. وبسبب اختلاف طول السنة في النظامين، فإن بداية السنة القمرية الهجرية تتقدَّم كل سنة ميلادية بمقدار ١٠ أيام على الأقل. أما السنة الشمسية الهجرية فهي تبدأ عند الاعتدال الربيعي، وليس في ١ يناير، ولذلك يكون الفارق الزمني بينها وبين التقويم الميلادي ٦٢٢ سنة لمدة تقارب ثلاثة أشهر، و٦٢١ سنة لمدة تزيد عن تسعة أشهر.

أصل التقويم ووظيفته التاريخية

حدث الهجرة ليس مجرد توقيت زمني، بل هو الأساس الذي قامت عليه أول مجتمع مسلم (الأمة)، وشكَّل نقطة انطلاق للتنظيم السياسي والاجتماعي والديني للمسلمين. ومنذ ذلك الحدث، أصبح التقويم أداة لتوحيد التواريخ في الشؤون الدينية والعبادية والتشريعية. ولا توجد في الحقائق أي إشارة إلى أدوات أو خطوات عملية لحساب التاريخ الهجري اليومي، ولا توجد أسماء لمواقع أو تطبيقات أو وسائط تُستخدم لهذا الغرض. كما أن المعلومة عن «تاريخ اليوم الهجري» المحددة — مثل اليوم أو الشهر أو التاريخ الكامل — لم تُذكر في أي من المعطيات، وبالتالي لا يمكن تقديمها هنا.