أطلقت شركة سامسونج تحديثاً مستقراً لواجهة One UI ٩.٠ (أندرويد ١٧) لهاتف جالكسي A37 في الأسبوع الماضي، بدءاً من كوريا الجنوبية، ثم توسيعاً ليشمل أسواق أوروبا اعتباراً من هذا الأسبوع.

رقم إصدار التحديث هو A376BXXU5BZI6

يحمل التحديث الرقم التسلسلي A376BXXU5BZI6، وهو مخصصٌ حصرياً لطراز جالكسي A37 المُصنَّف برمز النموذج A376. وتم تأكيد ظهور هذا الرقم في سجلات التحديثات الرسمية الخاصة بالأجهزة العاملة بنظام أندرويد ١٧ في المناطق التي بدأت فيها التوزيعات.

لا توجد معلومات عن حجم الحزمة أو تاريخ تصحيح الأمان

لم تُفصح سامسونج حتى الآن عن حجم ملف التحديث، ولا عن تاريخ تصحيح الأمان المدمج ضمنه. ويبقى هذان العنصران مجهولين لدى المستخدمين والمتتبعين، رغم انتشار الإصدار في كوريا الجنوبية وأوروبا.

الطريقة الرسمية للتحقق من التحديث عبر إعدادات الهاتف

يمكن للمستخدمين في الدول المشمولة التحقق يدوياً من توفر التحديث من خلال الدخول إلى قائمة الإعدادات > تحديث البرنامج > التحقق من التحديثات. ولا يتطلب الأمر تثبيت تطبيقات خارجية أو أدوات طرف ثالث، ويتم التنزيل والتثبيت تلقائياً بعد الموافقة.

تحسينات متعددة في One UI ٩.٠ مقارنةً بـ One UI ٨.٥

يحتوي التحديث على تحسينات جوهرية مقارنةً بالإصدار السابق One UI ٨.٥ الذي كان مثبتاً عند إطلاق جالكسي A37 في مارس ٢٠٢٦. ومن أبرز هذه التحسينات زيادة خيارات التخصيص في لوحة الإشعارات السريعة، وتطوير ميزة سامسونج ديكس، وترقيات في تطبيق ملاحظات سامسونج، بالإضافة إلى تعديلات في ميزات الوصول.

إضافة مؤشر خصوصية الموقع وتأهيل الهاتف لواجهة One UI ٩.٥

أدخل التحديث مؤشر خصوصية الموقع، الذي يظهر رمزاً مرئياً في شريط الحالة عند استخدام أي تطبيق لموقع المستخدم. كما أن الهاتف ما زال ضمن الخطة الستّ سنوات التي أعلنتها سامسونج لتوفير التحديثات الرئيسية والأمنية، ما يجعله مؤهلاً لتلقي واجهة One UI ٩.٥ في المستقبل.