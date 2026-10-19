طائر المينا الشائع، المعروف أيضًا باسم المينا الهندي، هو طائرٌ تنتمي أصوله إلى آسيا، واسمه العلمي Acridotheres tristis. وهو ينتمي إلى فصيلة السنونو (Sturnidae)، ويمتاز بغريزة إقليمية قوية، ويُصنَّف عالميًّا كواحد من أكثر الأنواع غزوة في العالم. كما يُعدُّ من ثلاثة طيور فقط وردت في قائمة «أسوأ ١٠٠ نوع غازٍ في العالم» التي أصدرتها لجنة بقاء الأنواع التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية.

الخصائص البيولوجية والسلوكية

يُصنَّف طائر المينا الشائع على أنه عشبي لحم، أي يتناول كلًّا من النباتات والحيوانات الصغيرة. ويعيش عادةً في الغابات المفتوحة، لكنه تكيَّف تكيّفًا ممتازًا مع البيئات الحضرية، ما ساعد في انتشاره خارج نطاقه الأصلي. وتتجلى إحدى سماته البارزة في غريزته الإقليمية القوية، التي تدفعه إلى التنافس على الموارد والمساحات مع أنواع محلية أخرى، ما يُفاقم تأثيره السلبي في النظم الإيكولوجية الجديدة.

الوضع العالمي والتصنيفات الرسمية

في عام ٢٠٠٠، أعلنت لجنة بقاء الأنواع التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية أن المينا الشائع من أكثر الأنواع غزوة في العالم. وفي قائمة «أسوأ ١٠٠ نوع غازٍ في العالم»، يظهر هذا الطائر كواحد من ثلاثة طيور فقط تضمنتها القائمة. وفي أستراليا، حيث انتشر بشكل واسع، شكل تهديدًا جادًّا للنظم الإيكولوجية، ما دفع السلطات هناك إلى تسميته في عام ٢٠٠٨ «أهم آفة/مشكلة». ولا تقتصر مخاطره على الجانب البيئي، بل تمتد لتشمل التهديد المباشر للتنوع البيولوجي والزراعة والمصالح البشرية.

الموطن الأصلي والانتشار

الموطن الأصلي لهذا الطائر هو آسيا، وهو لا يزال منتشرًا فيها، لكن انتقاله إلى مناطق أخرى — مثل أستراليا — كان له تأثير بيئي كبير. أما بالنسبة لمصر أو أي بلد عربي آخر، فلا توجد في المعلومات المتاحة أي إشارات إلى وجوده هناك، أو إلى رصده، أو إلى دراسات محلية عنه، أو إلى أي تفاعل رسمي أو ميداني معه. كما لا توجد معلومات عن أسماء عربية محلية مستخدمة له في مصر، أو عن تشريعات أو برامج حكومية مرتبطة به في أي سياق عربي. وكل ما ورد في المصادر الموثوقة يركِّز على دوره كنوع غازٍ في سياقات محددة مثل أستراليا، دون توسيع إلى مناطق أخرى.