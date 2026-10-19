قصر النظر هو حالة في العين تُعرف أيضاً باسم "قصر البصر"، وهو من أخطاء الانكسار التي تؤدي إلى رؤية ضبابية للأجسام البعيدة بينما تبدو الأجسام القريبة طبيعية. يحدث هذا الاضطراب لأن الضوء القادم من الأجسام البعيدة يتركز أمام الشبكية بدلاً من التركيز عليها مباشرة، مما يتسبب في عدم وضوح الرؤية لمسافات بعيدة. يُعد قصر النظر أكثر اضطرابات العين شيوعاً على مستوى العالم، حيث يُقدر أن يصيب 1.5 مليار شخص، أي ما يعادل 22% من سكان العالم، وتختلف معدلات الإصابة بشكل كبير بين المناطق المختلفة.

أسباب وأعراض ومضاعفات قصر النظر

ينتج قصر النظر أساساً عن نمو مقلة العين بشكل طويل جداً، وفي حالات نادرة ينتج عن قوة العدسة أو القرنية الزائدة. تشمل الأعراض الرئيسية لهذه الحالة الصداع وإجهاد العين، بالإضافة إلى الضبابية في رؤية الأشياء البعيدة. يرتبط قصر النظر الشديد بزيادة خطر الإصابة بمشاكل صحية أخرى في العين، مثل الضمور البقعي، وانفصال الشبكية، وإعتام عدسة العين (الماء الأبيض)، والجلوكوما (الماء الأزرق). يُعتبر قصر النظر غير المصحح أحد أكثر أسباب ضعف البصر شيوعاً عالمياً، إلى جانب أسباب أخرى مثل إعتام عدسة العين، والضمور البقعي، ونقص فيتامين أ.

طرق التشخيص والعوامل المؤثرة في الانتشار

يتم تشخيص قصر النظر باستخدام أدوية موسعة للحدقة أثناء فحص العين. تلعب العوامل البيئية والسلوكية دوراً مهماً في انتشار هذه الحالة، حيث يقل انتشار قصر النظر لدى الأشخاص الذين قضوا وقتاً أطول في الخارج خلال الطفولة. قد يعود هذا الانخفاض في الخطر إلى التعرض الأكبر لأشعة الشمس. منذ خمسينيات القرن الماضي، زادت معدلات الإصابة بقصر النظر بشكل ملحوظ، مما يجعله قضية صحية عامة تتطلب اهتماماً خاصاً، خاصة مع تباين النسب بين الدول والمدن المختلفة.

خيارات التصحيح والعلاج المتاحة

يمكن تصحيح قصر النظر بعدة طرق، منها النظارات الطبية، والعدسات اللاصقة، وجراحة الانكسار. تعتبر النظارات أبسط وأكثر وسيلة آمنة للتصحيح، بينما توفر العدسات اللاصقة مجال رؤية مصحح أوسع نسبياً، رغم ارتباطها بزيادة خطر الإصابة بالعدوى. أما جراحات الانكسار مثل الليزك وبرك، فتغير شكل القرنية بشكل دائم لتصحيح البصر. تشمل الإجراءات الأخرى زرع عدسة الكولامر القابلة للزرع داخل الغرفة الأمامية أمام عدسة العين الطبيعية، وهذه العدسة لا تؤثر على القرنية. تختلف معدلات الإصابة بقصر النظر بشكل كبير في مناطق مختلفة من العالم. تتراوح المعدلات بين البالغين من 15% إلى 49%. فيما يلي جدول يوضح بعض النسب المسجلة في مناطق محددة:

المنطقة/الدولة نسبة الإصابة نيبال (السكان الريفيون) 1% جنوب أفريقيا 4% الولايات المتحدة 12% مدن صينية كبيرة 37%

في الصين، تكون نسبة الإناث المصابات بقصر النظر أعلى قليلاً من الذكور. هذه الاختلافات الكبيرة في المعدلات تسلط الضوء على تأثير العوامل الجغرافية والبيئية ونمط الحياة على انتشار هذا الاضطراب البصري الشائع.