أطلقت شركة هونور ساعتها الذكية Honor Watch 6 في الأسواق، متاحة بنموذجين يجمعان بين مواد معدنية متباينة. يتوفر الطراز الأول باللون الأسود مع هيكل من الألومنيوم اللامع وإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، بينما يصنع النموذج البني بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ باللون الفضي.

مواصفات الشاشة والوزن وأحزمة القياس القياسية

تبلغ أبعاد شاشة الجهاز 46 ملم، ويصل وزنه إلى 41 جراماً بدون الحزام بالنسبة للنموذج الأسود، بينما يرتفع الوزن إلى 50 جراماً في الطراز البني. تدعم الساعة استخدام أحزمة قياسية بعرض 22 ملم، مما يتيح للمستخدمين تغييرها بسهولة لتناسب تفضيلاتهم الشخصية.

شاشة فائقة السطوع ونظام تشغيل MagicOS 10.0

تصل سطوع الشاشة إلى 3000 شمعة في الوضع التلقائي، ما يضمن وضوحاً عالياً تحت أشعة الشمس المباشرة. تعمل الساعة بنظام التشغيل MagicOS 10.0 الخاص بشركة هونور، والذي يوفر واجهة سلسة وتكاملاً عميقاً مع خدمات الشركة.

دعم الدفع الإلكتروني وتتبع المؤشرات الصحية

تتيح الساعة إجراء عمليات الدفع عبر تقنية NFC باستخدام نظام Fidesmo Pay لبطاقات Visa وMastercard. تركز الأجهزة على الصحة من خلال تتبع معدل ضربات القلب، ومستوى الأكسجين في الدم، ومستويات التوتر، وأنماط النوم بدقة عالية.

قياس ضغط الدم وتقدير طاقة الجسم

تعتمد الساعة على مستشعرات بصرية لقياس اتجاهات ضغط الدم، وهي ميزة تتطلب دقة في القراءة. توفر أيضاً تقييم "طاقة الجسم" الذي يشبه نظام Garmin Body Battery، لمساعدة المستخدمين على فهم مستويات نشاطهم واستعادتهم.

تغطية لأكثر من 120 نشاطاً رياضياً

تدعم الساعة تتبع أكثر من 120 نشاطاً رياضياً، بما في ذلك كرة القدم والبدمينتون، لتلبية احتياجات الرياضيين المتنوعين. كما تحتوي على نظام GPS ثنائي النطاق لتحليل أداء الجري بدقة، مما يساعد العدائين على تحسين مساراتهم وسرعاتهم.

بطارية تدوم حتى 35 يوماً وأسعار تبدأ من 170 يورو

تبلغ سعة البطارية 980 مللي أمبير ساعة، وتصل مدة عملها إلى 35 يوماً في وضع التحمل الطويل، وإلى 17 يوماً في الاستخدام العادي. استغرقت عملية الشحن الكاملة حوالي ساعة ونصف خلال الاختبار، بينما يُباع النموذج الأسود بسعر 170 يورو، والنموذج البني بسعر 190 يورو.