أعلنت شركة هونر رسمياً عن موعد إطلاق سلسلة هواتف Honor Win 2 في السوق الصينية يوم 21 أكتوبر. تتيح الشركة حالياً فرصة الطلب المسبق على الطرازات الثلاثة الجديدة، بينما تسربت تفاصيل تقنية دقيقة عبر مصدر مجهول الهوية.

قدرات استثنائية لطراز Honor Win 2 الفاخر

يعتمد طراز Honor Win 2 على معالج Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 المدعوم بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X Ultra وتخزين UFS 4.1. يحقق الجهاز أداءً يفوق 5.7 مليون نقطة في اختبار AnTuTu بفضل نظام التبريد المزدوج بالمروحات. تأتي الشاشة مسطحة من نوع LTPS OLED بحجم 6.89 بوصة ودقة 2K، مع معدل تحديث يصل إلى 185 هرتز وحواف رفيعة بعرض 0.93 ملم.

تصل سعة البطارية في هذا الطراز إلى 10,100 مللي أمبير ساعة، وتدعم الشحن السلكي بقوة 100 واط واللاسلكي بقوة 50 واط. تتضمن الكاميرا الرئيسية مستشعراً بدقة 200 ميجابكسل وحجم 1/1.4 بوصة مع مثبت بصري للصورة. يتميز الهيكل المعدني بتصنيفات مقاومة عالية للماء والغبار تشمل IP68 وIP69 وIP69K.

يحتوي الهاتف على مكبرات صوت مزدوجة ومحرك اهتزاز X-axis ومنفذ USB 3.2 Gen 1. تبدأ خيارات الذاكرة من 12 جيجابايت رام مع 256 جيجابايت تخزين داخلي. لم تعلن الشركة حتى الآن عن الأسعار الرسمية لهذه المواصفات المتقدمة.

بطارية ضخمة لطراز Honor Win RT 2

يستخدم طراز Honor Win RT 2 معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، محتفظاً بنفس مواصفات الشاشة والذاكرة والتخزين الخاصة بالطراز الفاخر. تتفوق بطاريته بسعة تصل إلى 12,070 مللي أمبير ساعة، وتدعم الشحن السلكي بقوة 90 واط. يعتمد نظام التبريد على مروحة واحدة فقط، ويستخدم مستشعر كاميرا رئيسية بحجم 1/1.56 بوصة.

يتوفر هذا الطراز بأربعة تكوينات للذاكرة تبدأ من 12 جيجابايت رام مع 256 جيجابايت تخزين. يظل التركيز منصباً على الاستقلالية الطويلة للأداء دون التضحية بمواصفات العرض الأساسية.

إمكانيات أساسية لطراز Honor Win Turbo 2

يمثل طراز Honor Win Turbo 2 النموذج الأساسي في السلسلة، حيث يفتقر إلى نظام التبريد النشط بالمروحات. قد يعتمد على معالج Snapdragon 8s Gen 4، رغم عدم تأكيد هذه المعلومة رسمياً من قبل الشركة الأم. يشارك الطراز نفس مواصفات الشاشة وبطارية سعة 12,070 مللي أمبير ساعة مع شحن بقوة 90 واط.

تتوقع التسريبات وجود كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة. يستخدم الهاتف مستشعر بصمة بصري قصير المدى ومنفذ USB 2.0. تبدأ خيارات الذاكرة من 8 جيجابايت رام مع 256 جيجابايت تخزين.

كانت الإصدارات السابقة من السلسلة قد أطلقت في الصين في ديسمبر 2025 ببطاريات سعتها 10,000 مللي أمبير ساعة. تبقى السلسلة حصرية للسوق الصيني حتى الآن دون أي تأكيد رسمي بشأن التوسع العالمي.