كشفت تسريبات رقمية حديثة عن قدرات هاتف ون بلس إيس 7 برو في تشغيل لعبة "ديلتا فورس"، حيث سجل الجهاز معدلات إطارات مرتفعة خلال اختبارات الأداء المكثفة. وتأتي هذه النتائج قبيل إطلاق الهاتف رسمياً في الصين، مما يضعه في دائرة المنافسة المباشرة مع الأجهزة الرائدة الأخرى.

تفوق تقني واضح في معدلات الإطارات

حقق هاتف ون بلس إيس 7 برو معدل إطارات يقارب 185 إطاراً في الثانية أثناء المعارك الشاملة داخل اللعبة. بلغ متوسط معدل الإطارات 185.02 إطاراً في الثانية عند استخدام إعدادات الجودة العالية، مما يشير إلى كفاءة عالية في معالجة الرسومات.

أظهرت لقطات الشاشة من أداة "بيرف دوج" ثباتاً كبيراً في منحنى معدل الإطارات طوال فترة الاختبار. سجل أدنى معدل للإطارات بنسة 1% قيمة قدرها 183.1 إطاراً في الثانية، وهو رقم يعزز من استقرار الأداء أثناء الفترات الحرجة من اللعب.

مقارنة مع منافس مجهول المواصفات

اختبر المسرب الرقمي هاتفاً آخر مجهول الهوية يعتمد على معالج رائد بدقة تصنيع 2 نانومتر، دون الكشف عن اسمه التجاري. حقق هذا الهاتف المنافس متوسطاً قدره 163.3 إطاراً في الثانية، وهو رقم أقل بوضوح من أداء جهاز ون بلس.

سجل الهاتف المنافس أدنى معدل للإطارات بنسة 1% بقيمة قدرها 81.5 إطاراً في الثانية، مما يكشف عن تذبذب ملحوظ في الأداء مقارنة بجهاز ون بلس إيس 7 برو. وتفوق الهاتف الأخير على منافسه في كلا الرقمين الرئيسيين، مما يؤكد تفوقه التقني في هذا الاختبار المحدد.

نظام تبريد متطور وإدارة حرارية

يُرجح أن يستخدم هاتف ون بلس إيس 7 برو معالج سناب دراجن 8 إيليت جين 5، المدعوم بمروحة تبريد نشطة بتصميم تدفق هوائي مزدوج. يعتمد نظام التبريد على ممرين هوائيين منفصلين لتغطية المعالج والظهر، مما يساعد في إدارة حرارة الرقاقة بفعالية.

ساهم هذا التصميم في الحفاظ على الأداء المستدام أثناء جلسات اللعب الطويلة، حيث بقي جسم الهاتف أكثر برودة مقارنة بالهاتف المنافس خلال الاختبار. وتقتصر نتائج الاختبار الحالية على لعبة واحدة، وقد تختلف النتائج مع العناوين الأخرى التي تتطلب موارد مختلفة.

موعد الإطلاق وفتح باب الحجز

فتحت ون بلس باب الحجز المسبق لسلسلة إيس 7 في الصين، حيث أصبحت الهواتف متاحة حالياً للطلب المسبق عبر منصات التجارة الإلكترونية المحلية. ومن المتوقع أن يتم الإطلاق الرسمي للهاتف نحو نهاية شهر أكتوبر القادم.

تشير التقارير السابقة إلى أن سلسلة إيس 7 تتميز بشاشة بدقة 185 هرتز، مما يعزز من تجربة اللعب السلسة. يترقب المستهلكون تفاصيل الأسعار والمواصفات الكاملة مع اقتراب موعد الإطلاق الرسمي للجهاز الجديد.