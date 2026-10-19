بدأت طلبات الشراء المسبقة لهاتف iPhone Duo، بينما يتوفر هاتف iPhone 18 Pro في السوق منذ شهر تقريباً. يواجه المستهلكون تأخيراً في شحن جهاز iPhone Duo حتى يناير القادم، مما يشير إلى ضغط عالٍ على سلاسل التوريد قبل الموعد النهائي للعام الحالي.

جدول الإصدار المنقسم واستراتيجية الخريف

ستواصل شركة أبل خط إنتاج سلسلة iPhone 18 بعد اعتماد جدول الإصدار المنقسم الذي يفرق بين فئات الأجهزة المختلفة زمنياً. سيُطلق الهاتف الأساسي iPhone 18 لأول مرة في فصل الربيع، تزامناً مع طرح هاتف iPhone 18e الجديد. يمثل عام 2027 مرحلة حاسمة للشركة، حيث ستشهد إصدارات كبيرة من آيفون تخليداً للذكرى العشرين لتأسيس الجهاز. سيتم إطلاق هواتف رائدة جديدة في خريف 2027 لتعكس أهمية هذا التاريخ المميز في تاريخ التقنية.

مواصفات iPhone 18 الأساسية وتحديثات التصميم

سيجهز الهاتف الأساسي بشريحة A20 المتطورة، مع توقعات تشير إلى زيادة ذاكرة الوصول العشوائي وإدخال تحسينات حرارية لتعزيز الأداء. يتضمن الجهاز مودم Apple C2 الجديد، مما قد يؤدي إلى تغيير في التصميم ليتماشى بشكل أكبر مع طرازات Pro الفاخرة. يبدأ السعر المتوقع لهذا الطراز من 899 دولاراً أمريكياً، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بسعر الطراز السابق الذي بلغ 799 دولاراً قبل الزيادة الأخيرة. قد تتشارك الأجهزة الجديدة مكونات متعددة فيما بينها لتوحيد تجربة المستخدم عبر السلسلة.

تفاصيل طرازي iPhone 18e وiPhone Air 2

يُطلق هاتف iPhone 18e في الربيع بجانب الطراز الرئيسي، معتمداً على ترقية الشريحة من A19 إلى A20 لتحسين الكفاءة. من جهة أخرى، سيحصل هاتف iPhone Air 2 على تصميم معدل يشمل كاميرا فائقة الاتساع وقد يحتوي على جزيرة ديناميكية أصغر حجماً. سيتحول المودم في هذا الطراز من C1X إلى C2، بينما تبلغ سعة البطارية حوالي 3500 مللي أمبير ساعة. تمثل هذه السعة تحسناً بنسبة 10% عن الطراز الأصلي، مما يعزز استقلالية الجهاز في الاستخدام اليومي.

ثورة iPhone 20 Pro وتقنيات الشاشة المستقبلية

سيكون هاتف iPhone 20 Pro بتصميم معدّل بالكامل، حيث يتميز بإطار زجاجي وحواف أنحف تستغني عن التصميم السابق ذو الحواف المسطحة. سيحتوي الجهاز على جزيرة ديناميكية أصغر وكاميرا ثقبية، مدعومة بتقنية Face ID تحت الشاشة التي تعد نقلة نوعية في واجهة المستخدم. أخيراً، سيُطلق خليفة هاتف iPhone Duo في الخريف القادم، ليضم شريحة A21 Pro الجيل التالي ويكمل تشكيلة الأجهزة الرائدة لعام 2027.