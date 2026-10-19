كيف كانت كيف صارت؟ لقد مرت جمهورية مصر العربية بمسار تاريخي طويل ومعقد، حيث بدأت كحضارة فرعونية عريقة في دلتا النيل بين الألفية السادسة والرابعة قبل الميلاد، شهدت تطورات مبكرة في الكتابة والزراعة والحكومة المركزية، ثم تحولت عبر العصور لتصبح دولة حديثة ذات نظام جمهوري شبه رئاسي يقوده عبد الفتاح السيسي، بعد سلسلة من الثورات والانقلابات والتحولات السياسية التي غيرت وجه البلاد منذ الاستقلال عام 1922 وحتى الوقت الراهن.

الامتداد الجغرافي والموقع الاستراتيجي التطور التاريخي والحضاري عبر العصور المراحل السياسية الحديثة والمعاصرة الوضع الديموغرافي والاقتصادي الحالي

الامتداد الجغرافي والموقع الاستراتيجي

تمتد جمهورية مصر العربية في الركن الشمالي الشرقي لأفريقيا والركن الجنوبي الغربي لآسيا عبر شبه جزيرة سيناء. تحدها البحر المتوسط من الشمال، وفلسطين وإسرائيل من الشمال الشرقي، والبحر الأحمر من الشرق، والسودان والصحراء الكبرى من الجنوب، وليبيا من الغرب. يفصل خليج العقبة مصر عن الأردن والسعودية. تقع العاصمة القاهرة في قلب هذا الامتداد، وهي أكبر مدينة ومركز ثقافي رائد، بينما تأتي الإسكندرية كثاني أكبر مدينة وتعتبر مركزاً صناعياً وسياحياً مهماً.

التطور التاريخي والحضاري عبر العصور

يرجع التراث المصري إلى دلتا النيل بين الألفية السادسة والرابعة قبل الميلاد، حيث شهدت الحضارة الفرعونية تطورات مبكرة في الكتابة والزراعة والتحضّر والدين المنظم والحكومة المركزية. بدأت مرحلة الحكم الأجنبي في القرن السادس قبل الميلاد بعد نحو ثلاثة قرون من الحكم الفرعوني. كانت مصر مركزاً مسيحياً مبكراً، ثم اعتنقت الإسلام بدءاً من القرن السابع. لعبت الإسكندرية دوراً محورياً كعاصمة سابقة ومركزاً للمعرفة العالمية عبر مكتبتها الشهيرة. فيما بعد، أصبحت القاهرة عاصمة للخلافة الفاطمية في القرن العاشر، وسلطنة المماليك في القرن الثالث عشر.

المراحل السياسية الحديثة والمعاصرة

أصبحت مصر جزءاً من الإمبراطورية العثمانية عام 1517. أسس حاكمها المحلي محمد علي خديوية مستقلة ذاتياً عام 1867، مما مهد لتأسيس مصر الحديثة. احتلت الإمبراطورية البريطانية البلاد مع السودان، وحصلت مصر على الاستقلال عام 1922 كنظام ملكي. بعد حرب 1948، احتلت مصر قطاع غزة. أعلنت مصر نفسها جمهورية بعد ثورة 1952. اندمجت مع سوريا لتشكل الجمهورية العربية المتحدة عام 1958، لكن سوريا انسحبت عام 1961 بعد انقلابها. خاضت مصر حروب مع إسرائيل في أعوام 1948 و1956 و1967 و1973. فقدت شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة لصالح إسرائيل في حرب 1967. وقعت اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978 واعترفت بإسرائيل مقابل سحب القوات الإسرائيلية من سيناء، وسلمت إسرائيل السيطرة الكاملة على سيناء لمصر عام 1982. أدت الربيع العربي إلى الثورة المصرية وإسقاط حسني مبارك في 2011، وشهدت البلاد فترة طويلة من الاضطرابات السياسية. أسفرت أول انتخابات ديمقراطية عام 2012 إلى حكومة قصيرة العمر بقيادة محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين، قبل أن يطاح الجيش بحكومة مرسي بعد احتجاجات واسعة في 2013. تولى عبد الفتاح السيسي السلطة عبر الانقلاب المصري عام 2013، ويُوصف بأنه ديكتاتور، وتُوصف الانتخابات الرئاسية اللاحقة بأنها ليست حرة ولا نزيهة حسب مراقبين دوليين.

الوضع الديموغرافي والاقتصادي الحالي

يبلغ عدد السكان أكثر من 107 مليون نسمة، مما يجعلها الأكثر سكاناً في العالم العربي، والثالثة في أفريقيا، والخامسة عشر عالمياً. الاقتصاد المصري هو ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، وتعد الدولة نامية. تلعب مصر دوراً إقليمياً كقوة إقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم الإسلامي، وقوة متوسطة عالمياً. الدين الرسمي هو الإسلام، واللغة الرسمية هي العربية. مصر عضو مؤسس للأمم المتحدة، وحركة عدم الانحياز، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنتدى الشباب العالمي، كما أنها عضو في مجموعة البريكس.