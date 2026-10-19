جيهش دواين ريكاردو أونفروي، المعروف مهنياً باسم XXXTentacion، هو مغني راب أمريكي وكاتب أغاني ومنتج تسجيلات. ولد في 23 يناير 1998 وتوفي في 18 يونيو 2018 عن عمر يناهز 20 عاماً. قُتل بإطلاق النار عليه بالقرب من وكالة دراجات نارية في ديرفيلد بيتش بولاية فلوريدا. في عام 2023، أدين المشتبه بهم بجريمة القتل وحُكم عليهم بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.

تفاصيل الحادث والنتائج القانونية

لقد لقي المغني الأمريكي جيهش دواين ريكاردو أونفروي، الذي اشتهر باسمه الفني XXXTentacion، مصرعه في حادثة عنيفة وقعت في مدينة ديرفيلد بيتش بولاية فلوريدا. وفقاً للوقائع المسجلة، تم قتله عبر إطلاق النار عليه بينما كان يتواجد بالقرب من وكالة متخصصة في بيع الدراجات النارية. وقد حدث هذا الحادث المأساوي في 18 يونيو 2018، مما أنهى حياة فنان كان قد بلغ من العمر 20 عاماً فقط وقت وفاته، بعد أن ولد سابقاً في 23 يناير 1998.

لم تتوقف القضية عند حدود الحادث نفسه، بل امتدت آثارها إلى النظام القضائي في السنوات التالية. ففي عام 2023، تم اتخاذ قرار قانوني حاسم بشأن الجناة، حيث أدين المشتبه بهم رسمياً بارتكاب جريمة القتل. وقد صدر الحكم النهائي بحقهم بالسجن مدى الحياة، مع تشديد العقوبة بعدم منحهم فرصة الإفراج المشروط، مما يعني بقائهم خلف القضبان لبقية حياتهم كعقاب على الجريمة التي ارتكبوها ضد أحد أبرز نجوم موسيقى الراب في عصره.

المسيرة الفنية والإنجازات الموسيقية

على الرغم من قصر عمره، إلا أن أونفروي ترك بصمة واضحة في صناعة الموسيقى العالمية. بدأ مسيرته الفنية على منصة ساوند كلاود في عام 2013، حيث استخدم أساليب غير تقليدية في إنتاجه الموسيقي، مثل التشويه واستخدام الآلات الموسيقية المصحوبة بغيتار ثقيل. استوحى إلهامه الفني من موجة الإيمو الثالثة والغرنج، مما أعطى صوته طابعاً مميزاً وجذاباً للجمهور الشاب.

لفت الانتباه الرئيسي بأغنية "Look at Me!" الصادرة عام 2016، والتي كانت نقطة تحول في شهرته. أصدر لاحقاً ألبومين رئيسيين هما "17" الصادر عام 2017، و "?" الصادر عام 2018. حققت هذه الألبومات نجاحاً تجارياً كبيراً، حيث حصلت على شهادة بلاتينية متعددة من جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA). كما تجاوزت مبيعاته في الولايات المتحدة حاجز 110 مليون سجل وفقاً لبيانات RIAA، بينما بلغت مبيعاته المعتمدة من BPI أكثر من 13 مليون وحدة في المملكة المتحدة، ليصل إجمالي الوحدات المعتمدة المباعة في البلدين إلى 123 مليون وحدة.

الإرث الفني والجوائز بعد الوفاة

استمر تأثير أونفروي الفني حتى بعد رحيله، حيث وصلت أغنية "Sad!" إلى المركز الأول في قائمة بيلبورد هوت 100 بعد وفاته، وحصلت على شهادة ماسية من RIAA في أغسطس 2021. كما صدر له ألبومان بعد وفاته، وهما "Skins" الصادر عام 2018، و "Bad Vibes Forever" الصادر عام 2019. حقق ألبوم Skins نجاحاً لافتاً إذ أصبح ثاني ألبوم له يصل للمركز الأول في قائمة بيلبورد 200، بينما دخل ألبوم Bad Vibes Forever ضمن أفضل خمسة مراكز.

تكريماً لإسهاماته الفنية، فاز بجائزة الموسيقى الأمريكية وجائزة BET Hip Hop بعد وفاته، كما حصل على 11 ترشيحاً لجوائز موسيقى بيلبورد، مما يعكس الاحترام الكبير الذي حظي به في الوسط الموسيقي رغم الظروف المأساوية التي رافقت نهاية حياته.