أصدرت شركة أبل الأمريكية سماعات AirPods 5 رسمياً خلال عام 2026، متاحة بطرازين بسعر 149 دولاراً و129 دولاراً.

تطورات تقنية وتصميم خارجي ثابت

يتطابق التصميم الخارجي للسماعات الجديدة تماماً مع طراز AirPods 4 السابق، مما يحافظ على الشكل المألوف للمستخدمين. رغم ذلك، تحمل السماعات مواصفات داخلية محدثة تشمل مقاومة الغبار والماء بمعيار IP57.

تعتمد الأجهزة على الشرائح الإلكترونية Apple H2 نفسها المستخدمة في طراز Pro 3، مما يعزز قدرات المعالجة. تدعم التقنية بروتوكول Bluetooth 5.3 وبروتوكول AAC لضمان اتصال مستقر وجودة صوت عالية.

ميزات ذكية وتفاعل صوتي متقدم

تدعم السماعات خاصية الصوت المكاني مع تتبع حركة الرأس، بالإضافة إلى نظام Adaptive Audio الذي يعدل الصوت حسب شكل الأذن. تضبط السماعات مستوى الصوت تلقائياً بناءً على الضوضاء المحيطة، كما تخفض الوسائط فور اكتشاف التحدث من المستخدم.

تشمل الميزات الذكية توقف التشغيل تلقائياً عند النوم، والتفاعل بإيماءات الرأس مع المكالمات والإشعارات. يدعم طراز الشحن اللاسلكي إيماءة السحب لضبط الصوت، ويحتوي غطاؤه على مكبر صوت للتنبيه. كما توفر الميزة ترجمة مباشرة لـ 11 لغة في مرحلة بيتا، وتدعم خاصية البحث عن الجهاز المفقود Find My.

جودة الصوت وتحديات الترددات

يعاني الطراز من ضعف في نغمات الباس العميق بسبب الطبيعة المفتوحة لتصميمه. لتعويض هذا النقص، تعزز السماعات ترددات الباس الوسطى والعليا بشكل ملحوظ.

رغم ذلك، تظهر حدة غير مرغوبة في الترددات العليا مما يسبب صدى مزعجاً أحياناً لبعض المستخدمين. من ناحية أخرى، يساهم التصميم المفتوح في تحسين وضوح الصورة الصوتية واتساع المجال السمعي العام.