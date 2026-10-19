لا توجد أي معلومات في البيانات المتاحة تشير إلى وجود "برج شهر 8" أو أي منشأة تحمل هذا الاسم ضمن مشروع العاصمة الإدارية. يبدو أن مصطلح البحث قد يكون غير دقيق أو يشير إلى تفاصيل لم يتم توثيقها رسمياً حتى الآن. ومع ذلك، فإن المدينة التي يُقصد بها غالباً في مثل هذه الاستفسارات هي "العاصمة الجديدة"، والتي تم تغيير اسمها رسمياً من "العاصمة الإدارية الجديدة" في 8 نوفمبر 2025، لتصبح بذلك العاصمة الفعلية لمصر ومقرًا للحكومة بعد نقل العديد من الوزارات إليها وإتمام مراسم التدشين الرسمي مع أداء الرئيس اليمين الدستورية لولاية ثالثة.

تاريخ الإعلان والتطور الإداري للمدينة

تم الإعلان عن خطط إنشاء هذا المجتمع الحضري الجديد لأول مرة من قبل وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر التنمية الاقتصادية المصرية في تاريخ 13 مارس 2015. وقد جاءت هذه الخطوة كجزء من مبادرة أوسع وأشمل تُعرف باسم رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية والخدمات في البلاد. على مر السنوات، شهدت المدينة تطورات إدارية وسياسية كبيرة، حيث تم نقل 14 وزارة وهيئة حكومية إليها اعتباراً من مايو 2023، مما يعكس الانتقال الفعلي للوظائف الإدارية من القاهرة القديمة. في 2 أبريل 2024، حدث تحول جوهري في وضع المدينة عندما أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية ثالثة متتالية في المنصب، وتم تدشين العاصمة الجديدة رسمياً كمقر لحكومة مصر في ذلك التاريخ نفسه. استمر التطور القانوني والإداري للمدينة، ففي فبراير 2026، قُدم مشروع قانون يهدف إلى تصنيف العاصمة كـ"محافظة ذات وضع خاص". ويقترح هذا المشروع أيضاً إعادة تسمية المدينة مرة أخرى إلى "ممفيس"، وهو تطور يعكس الجدل المستمر حول الهوية الرسمية للمدينة رغم بقاء اسم "العاصمة الجديدة" سارياً بعد التغيير الذي وقع في نوفمبر 2025.

الموقع الجغرافي والمسابقات الخاصة بالتسمية

تقع المدينة الجديدة شرق مدينة القاهرة الجديدة في محافظة القاهرة، وعلى بعد 45 كيلومتراً (28 ميلاً) شرق القاهرة، وخارج الطريق الدائري الإقليمي مباشرة. يتميز الموقع بأنه يقع في منطقة غير مطورة إلى حد كبير، وفي منتصف الطريق بين القاهرة ومدينة السويس الساحلية. تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 700 كيلومتر مربع (270 ميلاً مربعاً)، وتهدف الحكومة من وراء هذا المشروع الضخم إلى تخفيف الازدحام السكاني والمروري في منطقة القاهرة الحضرية، التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 20 مليون نسمة. ومن المتوقع أن تستوعب المدينة الجديدة سكاناً عددهم 6.5 مليون نسمة، مع إمكانية ارتفاع هذا الرقم إلى سبعة ملايين نسمة في المستقبل. أما بخصوص الهوية الاسمية للمدينة، فقد أطلقت هيئة العاصمة مسابقة عبر موقعها الإلكتروني لاختيار اسم وشعار جديدين للمدينة. تم تشكيل هيئة تحكيم مكونة من المتخصصين لتقييم المقترحات المقدمة، ولكن لم تعلن الحكومة المصرية أي نتائج رسمية لهذه المسابقة حتى الآن. سبق وأن أشار وزير النقل كامل الوزير في أكتوبر 2021 إلى احتمالات تسمية المدينة بأسماء مختلفة، منها "واديان" والذي يعني "قاع النهر" أو "الوادي"، كما اقترح تسميتها "مصر". وتشمل الأسماء الأخرى التي طُرحت للنقاش "كميت"، و"المستقبل"، و"السلام"، إلا أن الاسم الرسمي الحالي يبقى "العاصمة الجديدة" وفقاً لما تم اعتماده في نوفمبر 2025.