الكورتيزول هو هرمون ستيرويدي ينتمي إلى فئة هرمونات الجلوكوكورتيكويد، ويُصنّف بشكل أساسي على أنه هرمون الإجهاد. عند استخدامه كدواء، يُعرف هذا الهرمون باسم الهيدروكورتيزون. يتم إنتاجه بشكل رئيسي بواسطة المنطقة الشريطية (zona fasciculata) لقشرة الغدة الكظرية، والتي توجد ضمن غدة كظرية، بينما تُنتج كميات أقل منه في أنسجة أخرى غير الغدة الكظرية. ينتج الكورتيزول في العديد من الحيوانات، ويُفرز وفقاً لدورة يومية (ديورنال)، مما يجعل فهم آليات عمله ضرورياً لصحة الجسم العامة.

آليات الإنتاج والاستجابة الفسيولوجية

يعمل الكورتيزول كجزء حيوي من نظام الاستجابة للتوتر والتمثيل الغذائي في الجسم. تزداد مستويات هذا الهرمون استجابةً للإجهاد، وهو ما يعكس دوره المركزي في التعامل مع الضغوط الجسدية والنفسية. بالإضافة إلى ذلك، تزداد مستويات الكورتيزول استجابةً لانخفاض تركيز الجلوكوز في الدم، مما يشير إلى دوره الحاسم في الحفاظ على توازن الطاقة. يُفرز الكورتيزول وفقاً لدورة يومية (ديورنال)، مما يعني أن مستوياته تتقلب خلال اليوم بناءً على إيقاع زمني طبيعي. هذه الدورة مهمة لتنظيم وظائف الجسم المختلفة بما يتناسب مع احتياجات النشاط والراحة. تنتج المنطقة الشريطية في قشرة الغدة الكظرية الكمية الرئيسية من هذا الهرمون، بينما تساهم أنسجة أخرى في إنتاج كميات أقل، مما يخلق شبكة معقدة من التنظيم الداخلي. توجد الغدة الكظرية ضمن غدة كظرية، وهي العضو المسؤول عن إطلاق هذا الهرمون الحيوي. يعتمد الجسم على هذه الآلية لضمان توفر الطاقة اللازمة للتعامل مع التحديات اليومية والطوارئ الصحية.

الوظائف البيولوجية وتأثيراته على الجسم

يلعب الكورتيزول أدواراً متعددة ومهمة في الحفاظ على التوازن الداخلي للجسم. يعمل الكورتيزول على زيادة مستوى السكر في الدم عبر عملية استحداث السكر، وهي آلية حيوية لتوفير الطاقة للخلايا أثناء فترات الحاجة الماسة. كما يساعد الكورتيزول في استقلاب الطاقة، مما يضمن الاستخدام الفعال للموارد الغذائية المتاحة. إلى جانب تنظيم السكر والطاقة، يقوم الكورتيزول بقمع الجهاز المناعي. هذا التأثير مهم للتحكم في الالتهابات والاستجابات المناعية المفرطة، لكنه قد يكون له آثار جانبية إذا استمرت المستويات مرتفعة لفترات طويلة. يؤدي الكورتيزول أيضاً إلى تقليل تكوين العظام، مما يستدعي الانتباه إلى صحة الهيكل العظمي لدى الأفراد الذين يعانون من اختلالات في هذا الهرمون.

الوظيفة التأثير المباشر تنظيم السكر زيادة مستوى السكر في الدم عبر استحداث السكر الاستجابة للإجهاد زيادة المستويات استجابةً للضغوط الجسدية والنفسية الجهاز المناعي قمع نشاط الجهاز المناعي للتحكم في الالتهابات صحة العظام تقليل تكوين العظام

آلية العمل الخلوي والجزيئي

تؤدي الوظائف المذكورة للكورتيزول عن طريق ارتباطه بمستقبلات محددة داخل الخلية. يرتبط الكورتيزول بمستقبلات الجلوكوكورتيكويد داخل الخلية، وكذلك بمستقبلات المينيرالوكورتيكويد داخل الخلية. بعد هذا الارتباط، ترتبط المستقبلات بالحمض النووي (DNA). يؤثر هذا الارتباط على التعبير الجيني، مما يغير من نشاط الجينات المسؤولة عن العمليات الأيضية والمناعية وغيرها. هذا التفاعل الدقيق بين الهرمون والمادة الوراثية يوضح كيف يمكن لجزيء صغير مثل الكورتيزول أن يؤثر على عمليات بيولوجية معقدة وشاملة. فهم هذه الآلية يساعد في إدراك أهمية التوازن الهرموني للصحة العامة، وكيف يمكن للاختلالات فيه أن تؤثر على جوانب متعددة من وظائف الجسم، من مستوى السكر في الدم إلى قوة العظام وكفاءة الجهاز المناعي.