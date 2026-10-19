سخني الفرن مسبقاً إلى درجة حرارة مئة وثمانين مئوية، وضعي ورق الزبدة في قالب الكيك المدهون بالزيت. انخلي الدقيق والبايكنغ باودر والملح في وعاء متوسط الحجم، ثم اتركيه جانباً لضمان تجانس المكونات الجافة. في وعاء الخلاط الكهربائي، اخفقي الزبدة اللينة مع السكر حتى تحصلي على خليط شاحب اللون وهش القوام، وهذا يستغرق نحو ثلاث دقائق. أضيفي البيض واحداً تلو الآخر مع الاستمرار في الخفق، ثم أضيفي خلاصة الفانيليا وحبة الهال المطحونة لتعزيز النكهة العربية الأصيلة. اخلطي عجينة الفستق الحلبي أو المعجون مع الحليب السائل في وعاء صغير منفصل، وقلبيهما جيداً حتى يذوب المزيج تماماً ولا يتكتل. أضيفي المكونات الجافة بالتناوب مع خليط الفستق والحليب إلى خليط الزبدة والسكر، بدءي وانتهي بالمكونات الجافة، واخفقي بسرعة بطيئة فقط حتى تتجانس العجينة. اسكبي العجينة في القالب المحضر، واضربي القالب بلطف على سطح العمل لإخراج فقاعات الهواء الزائدة التي قد تؤثر على استواء الكيك. ضعي القالب في الفرن الساخن لمدة تتراوح بين خمس وثلاثين وأربعين دقيقة، أو حتى ينضج الكيك ويصبح لونه ذهبياً فاتحاً. اختبري نضج الكيك باستخدام عود خشبي صغير؛ إذا خرج نظيفاً دون آثار للعجينة اللزجة، فإن الكيك جاهز للخروج من الفرن. اتركي الكيك ليبرد تماماً داخل القالب قبل قلبه على شبك معدني، ثم زينيه بمسحوق الفستق الحلبي الطازج وقدميه مع الشاي أو القهوة.

المكونات الأساسية للكيك الغني بالنكهات

كوبان ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات، ويفضل منخلولاً مرتين للحصول على قوام خفيف.

نصف كوب من الزبدة غير المملحة بدرجة حرارة الغرفة، مما يسهل عملية الخفق ودمجها مع السكر.

ثلاثة أرباع الكوب من السكر الأبيض الناعم، وهو كمية مخفضة تناسب الذوق المصري الذي يفضل الحلويات المعتدلة الحلاوة.

ثلاث بيضات كبيرة الحجم بدرجة حرارة الغرفة لضمان امتزاج سلس مع باقي المكونات الدهنية.

نصف كوب من عجينة الفستق الحلبي النقية أو معجون الفستق عالي الجودة، وهو سر النكهة المميزة واللون الأخضر الطبيعي.

ثلثا الكوب من الحليب السائل كامل الدسم، الذي يساعد في ترطيب العجينة وتوازن كثافتها.

ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر، ورشة ملح صغيرة لتفعيل الخمور وإبراز نكهات المكسرات.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا، ونصف ملعقة صغيرة من حبة الهال المطحونة ناعماً للنكهة الشرقية.

كمية إضافية من مسحوق الفستق الحلبي للتزيين النهائي عند التقديم.

ملاحظات هامة لنجاح الوصفة والحفظ

يعتمد نجاح هذه الوصفة بشكل كبير على جودة الفستق المستخدم. يجب التأكد من أن عجينة الفستق طازجة وخالية من الزيوت الفاسدة التي قد تعطي طعماً مرا. إذا لم تتوفر عجينة جاهزة، يمكن طحن الفستق الخام منزلياً مع قليل من الزيت النباتي حتى يصبح معجوناً ناعماً.

لتقليل السكر أكثر، يمكن استخدام بدائل السكر الطبيعية مثل إريثريتول، لكن قد يتغير ملمس الكيك قليلاً ليصبح أقل رطوبة. لذلك، يُنصح بإضافة ملعقتين إضافيتين من الحليب أو الزبادي للحفاظ على الرطوبة المطلوبة.

يمكن حفظ الكيك في علبة محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة لمدة ثلاثة أيام، أو في الثلاجة لمدة أسبوع. يُفضل تقديمه في درجة حرارة الغرفة لاستعادة نعومته الأصلية. لا تُجمد الكيكة وهي ساخنة، بل انتظري حتى تبرد تماماً لتجنب تكوّن البلورات الثلجية التي تفسد القوام.