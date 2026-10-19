خسر فريق يوفنتوس أمام نظيره لاتسيو بنتيجة 3-0 في مباراة أقيمت ضمن منافسات الدوري الإيطالي، مما عمق الفجوة بين الفريقين في جدول الترتيب. شهدت المباراة أداءً دفاعياً هشاً من جانب الضيوف، بينما استغل أصحاب الأرض الفرص بفعالية كبيرة ليحققوا فوزاً عريضاً.

تحليل الأداء الهجومي لـلاتسيو

سجل أوليفر بروفستغاير الهدف الأول برأسية متقنة، لينهي حالة الجمود في اللقاء لصالح فريقه. وأضاف غوستاف إيساكسن الهدف الثاني بتسديدة زاوية قوية، مما زاد من الضغط النفسي على لاعبي يوفنتوس. وأنهى فيسايا ديلي باشيرو الثلاثية بهدف ثالث ختم به الهجمة المنظمة، ليثبت تفوق فريقه التقني والبدني طوال شوطي المباراة.

ردود فعل الجمهور وتعليقات بريمر

غادر العديد من المشجعين المدرجات خلال مجريات المباراة تعبيراً عن سخطهم من المستوى المقدم. وعند صافرة النهاية، وجه الجمهور المتبقي صيحات استهجان واضحة نحو لاعبي الفريق المضيف. وفي تصريحات لـ«سكاي سبورت إيطاليا»، اعترف المدافع بريمر بأن الأداء كان سيئاً للغاية، مؤكداً ضرورة تحليل الأخطاء بشكل عاجل للعودة إلى المسار الصحيح.

توترات داخل غرفة الملابس

أوضح بريمر أن تسجيل الخصم من أول فرصة خلق إحباطاً كبيراً لدى اللاعبين. وأكد أن المسؤولية تقع على عاتق اللاعبين الذين يطبقون تعليمات المدرب داخل الملعب. وأشار إلى عدم قدرته على تحمل مسؤولية الجميع بمفرده، واصفاً بعض الزملاء بأنهم يختبئون ويشعرون بالخوف عند سماع الاستهجان. لاحظ اللاعب وجود فروق في الشخصية بين أفراد الفريق، وقارن الوضع الحالي بلاعبي يوفنتوس قبل سنوات قليلة، حيث كانت الروح المعنوية والتلاحم أعلى بكثير.

الترتيب العام وغياب المدرب

يتصدر لاتسيو الدوري الإيطالي بالتساوي مع إنتر ميلان، حيث يمتلك الفريقان 19 نقطة في الترتيب. يتأخر يوفنتوس بفارق ثماني نقاط عن الصدارة، مما يضعه تحت ضغط كبير في الجولات القادمة. وغاب المدرب لوتشيانو سباليتي عن قيادة الفريق بسبب الإيقاف. جاء هذا الإيقاف نتيجة مشاجرة سابقة مع مدرب كالياري فابيو بيسان، مما حرم يوفنتوس من توجيهاته الفنية أثناء هذه المباراة الحاسمة.