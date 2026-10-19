اخلطي مقداراً من دقيق الحمص الناعم مع كمية مناسبة من الماء الدافئ أو الحليب في وعاء نظيف حتى تحصلي على قوام كريمي متجانس. أضيفي رشة صغيرة من مسحوق الكركم إلى الخليط، واهتمي بعدم المبالغة في الكمية لتجنب صبغ البشرة باللون الأصفر بشكل دائم. إذا كانت بشرتك جافة، يمكنك إضافة بضع قطرات من العسل الطبيعي أو زيت اللوز لترطيب القناع ومنحه خصائص مغذية إضافية. اغسلي وجهك جيداً بالماء الفاتر وجففيه بمنشفة قطنية نظيفة قبل البدء في وضع القناع لضمان امتصاص المكونات بفعالية. طبقي طبقة رقيقة ومتساوية من العجينة على كامل الوجه والرقبة، مع تجنب منطقة العينين والفم بدقة وحذر. اتركي القناع على بشرتك لمدة تتراوح بين خمسة عشر إلى عشرين دقيقة، أو حتى يجف تماماً ويشعري بالشدخ الطفيف. بللي أطراف أصابعك بماء فاتر ودلكي وجهك بحركات دائرية لطيفة لإزالة القناع وتقشير الجلد الميت بلطف. اشطفي وجهك بالماء البارد لإغلاق المسام، ثم جففيه بالتربيت الخفيف، وأخيراً ضعي مرطباً مناسباً لنوع بشرتك.

المكونات الأساسية وطرق التحضير

يعتمد نجاح هذا القناع على جودة المكونات المستخدمة. يُفضل استخدام دقيق الحمص المطحون منزلياً أو المشترا من مصادر موثوقة لضمان نعومته وخلوه من الشوائب. أما بالنسبة للكركم، فيجب اختيار النوع العضوي الخالي من المواد المضافة لضمان الفائدة القصوى للبشرة. يمكن استبدال الماء بالحليب الكامل الدسم لمنح البشرة لمعاناً إضافياً، خاصة إذا كانت تعاني من الجفاف الشديد.

فوائد الحمص والكركم للبشرة

يُعد الحمص مصدراً غنياً بالبروتينات والألياف التي تساعد في تنظيف المسام بعمق وإزالة الزيوت الزائدة دون تجفيف البشرة. بينما يتميز الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا، مما يجعله خياراً مثالياً للعناية بالبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب. كما يعمل الكركم على توحيد لون البشرة وتقليل ظهور البقع الداكنة مع الاستخدام المنتظم.

نصائح هامة قبل التطبيق