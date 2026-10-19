تُعد الكوارع من الأطباق المصرية الأصيلة التي تحظى بشعبية واسعة، لكن التحدي الأكبر دائماً يكمن في طريقة تنظيفها وإزالة الروائح الكريهة المرتبطة بها. يتطلب الأمر صبراً ودقة لضمان الحصول على طبق نظيف، آمن، وخالي من أي طعم غير مستحب. فيما يلي الخطوات الأساسية لضمان نجاح العملية.

ابدئي بتنظيف الكوارع تحت ماء الصنبور البارد الجاري، واستخدمي سكين حادة لكشط السطح الخارجي لإزالة أي أوساخ ظاهرة أو شعر متبقٍ. قومي بتقطيع الكوارع إلى قطع مناسبة للغلي، ثم انقعيها في وعاء كبير يحتوي على ماء بارد وملح خشن لمدة ساعة كاملة لتساعد على خروج الشوائب. صفي الماء الملوث واغسلي القطع مرة أخرى جيداً، ثم ضعيها في قدر على النار مع كمية وفيرة من الماء البارد واتركيها حتى تغلي. بعد غليان الماء لأول مرة، ستلاحظين ظهور رغوة وروائح قوية؛ قومي بتصريف هذا الماء تماماً واشطفي القدر والقطع بالماء الدافئ لإزالة الرغوة العالقة. أعيدي وضع الكوارع في القدر النظيف، وأضيفي ماءً ساخناً جديداً، ثم أضيفي مكونات التتبيل الأساسية مثل البصل الكامل، الثوم، الحبهان، ورق الغار، والخل الأبيض أو الليمون. اتركي الكوارع تطهو على نار هادئة حتى تمام النضج، مع التأكد من إزالة أي زفرة تظهر على سطح المرق بين الحين والآخر.

المكونات الأساسية لإزالة الروائح

تعتمد فعالية عملية التنظيف على اختيار المكونات الصحيحة التي تعمل كمطهرات طبيعية ومزيلات للرائحة. لا تقتصر الفائدة على الطعم فقط، بل تمتد لتشمل تعقيم اللحم وتخليصه من الدهون الزائدة.

الخل الأبيض أو عصير الليمون: يُعتبر من أقوى المواد الطبيعية التي تقضي على الروائح الكريهة وتعقم اللحوم. يفضل إضافة نصف كوب من الخل أثناء مرحلة الغلي الأولى.

يُعتبر من أقوى المواد الطبيعية التي تقضي على الروائح الكريهة وتعقم اللحوم. يفضل إضافة نصف كوب من الخل أثناء مرحلة الغلي الأولى. البهارات الكاملة: الحبهان (الهيل)، القرنفل، وورق الغار هم الأصدقاء الأقوى للطهي. لا تستخدمي بهارات مطحونة في مرحلة التنظيف، بل اعتمدي على الحبوبات الكاملة التي تطلق نكهتها ببطء.

الحبهان (الهيل)، القرنفل، وورق الغار هم الأصدقاء الأقوى للطهي. لا تستخدمي بهارات مطحونة في مرحلة التنظيف، بل اعتمدي على الحبوبات الكاملة التي تطلق نكهتها ببطء. البصل والثوم: ضعي حبات بصل كبيرة مقشرة وثوم صحيح دون تقشير، حيث تساعد هذه الخضروات على امتصاص الروائح السيئة أثناء الطهي.

ضعي حبات بصل كبيرة مقشرة وثوم صحيح دون تقشير، حيث تساعد هذه الخضروات على امتصاص الروائح السيئة أثناء الطهي. الملح الخشن: يستخدم في مرحلة النقع الأولية لسحب الدم والشوائب من أنسجة اللحم.

ملاحظات هامة لنجاح الطبق

حتى مع اتباع الخطوات بدقة، هناك تفاصيل صغيرة تصنع الفارق الكبير في النتيجة النهائية. انتبهي لهذه النقاط لضمان جودة عالية وطعم ممتاز.

العنصر التوصية درجة حرارة الماء استخدمي الماء البارد للنقع والغلي الأول، والماء الساخن للغلي النهائي للحفاظ على ليونة اللحم. زمن الطهي لا تتسرعي في إطفاء النار؛ الكوارع تحتاج وقتاً طويلاً (قد يصل لـ 3-4 ساعات) لتكون طرية ونظيفة تماماً. إزالة الزفرة الزفرة هي دهون وشوائب تطفو على السطح؛ إزالتها المستمرة تضمن مرقاً صافياً وخالياً من الروائح. النظافة الشخصية اغسلي يديك وأدوات المطبخ بماء ساخن وصابون بعد التعامل مع الكوارع النيئة لمنع انتقال البكتيريا.

باتباع هذه الإرشادات الدقيقة، يمكنكِ الاستمتاع بطبق كوارع مصري أصيل، نظيف، وعطري الرائحة، يحافظ على التقاليد الغذائية المصرية بأفضل صورة.