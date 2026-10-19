تحقق نادي أرسنال الإنجليزي فوزاً صعباً على حساب نوتينغهام فورست، معتمداً بشكل أساسي على لاعبي الاحتياط في تشكيلة الفريق. جاء هذا الانتصار ضمن سلسلة من النتائج الإيجابية حققها النادي اللندني مؤخراً، ليؤكد قدرة طاقمه الفني على إدارة المباريات حتى في غياب اللمسة الإبداعية المعتادة.

بطء وتحكم في الشوط الأول

شهدت دقائق المباراة الأولى سيطرة واضحة للبطء والحذر على تحركات الكرة بين الطرفين. لم يتمكن أرسنال من تسجيل أي هدف خلال هذه الفترة، وهو ما يعكس صعوبة اختراق دفاع الخصم دون ابتكار حلول هجومية جديدة. استمر هذا الحال في الثلاث مباريات الأخيرة للفريق منذ التوقف الدولي، حيث فشلوا في التقدم بالشوط الأول في أي منها.

هدف حاسم وانحراف غير متوقع

جاء هدف الفوز الوحيد عن طريق اللاعب نوني مادويك، الذي سجل بتسديدة كانت الوحيدة على المرمى لصالح أرسنال طوال اللقاء. انحرفت الكرة بشكل مفاجئ قبل دخولها الشباك بعد اصطدامها بجايير كونا، مما جعلها تمر عبر حارس المرمى دون أن يتمكن من صدّها. كان هذا الهدف كافياً لضمان ثلاث نقاط ثمينة للفريق رغم محدودية الفرص الهجومية التي أتيحت له.

تعديلات تكتيكية وتأثير البدلاء

أجرى المدرب عدة تغييرات جوهرية خلال منتصف الشوط الثاني، حيث دخل يورين تيمبر وميكل ميرينو وفيكتور جيوكيرس كبديلين. فرضت هذه التعديلات الثلاثة ضغطاً كبيراً على نوتينغهام فورست، أجبرتها على الخروج للهجوم ومحاولة إدراك التعادل. سيطر أرسنال على معظم فترات المباراة بعد هذه التغييرات، مستفيداً من الطاقة الإضافية للاعبي الاحتياط الذين أثبتوا جدارتهم في حسم النتيجة.

إبداعات تدريبية وخطة العمل

يعمل أرسنال حالياً مع مدرب متخصص في الإبداع يدعى جيرمان كاستانيوس، الذي يطبق منهجية عمل مختلفة عن المعتاد. يستخدم كاستانيوس تمارين غير تقليدية لتحفيز اللاعبين وتنشيط عقولهم إبداعياً داخل الملعب. من بين هذه التمارين مشاركة ملاكم في تدريب ضد خصمين اثنين ضمن البرنامج التدريبي، كما لعب فريق ياباني ضد فريق مكون من 16 لاعباً كجزء من التجارب الجديدة.

لحظات محتدمة وتغييرات إجبارية

شهدت المباراة لحظات توتر عديدة، أبرزها حصول نيكو ويليامز على بطاقة صفراء بسبب عرقلة ارتكبها ضد بوكايو ساكا. قرر المدرب استبدال ساكا بمادويك في نهاية الشوط الأول، وهي خطوة أتت ثمارها لاحقاً بهدف الفوز. حافظ الفريق على تركيزه حتى النهاية، ليخرج منتصراً بفضل الجهد الجماعي والفعالية المحدودة لكن الحاسمة في الهجمة الوحيدة المؤثرة.