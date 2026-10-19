شهدت ملاعب إيطاليا سلسلة من المواجهات القوية في دوري الدرجة الأولى، حيث خاضت فرق فيورنتينا وميلان ويوفنتوس مبارياتها ضد كومو وأتالانتا ولاتسيو على التوالي، وسط منافسات شرسة أثرت بشكل مباشر على ترتيب الفرق.

فيورنتينا ينهار دفاعياً أمام كومو

بدأت أولى مباريات الجولة عند الساعة 14:00 بتوقيت المملكة المتحدة، عندما استضاف فريق فيورنتينا نظيره كومو. انتهت المباراة بهزيمة ثقيلة لصاحب الأرض بنتيجة 1-3، مما يؤكد الصعوبات التي يواجهها الفريق في الحفاظ على شباكه نظيفة خلال هذه الفترة من الموسم.

ميلان يتفوق على أتالانتا رغم الإرهاق

خاض ميلان وأتالانتا مواجهتهما في تمام الساعة 17:00 بتوقيت المملكة المتحدة. يأتي هذا اللقاء بعد أن حقق كلا الفريقين انتصارات مهمة في مسابقات الدوري الأوروبي خلال منتصف الأسبوع، مما زاد من حدة الإجهاد البدني للاعبين. تمكن ميلان من حسم النتيجة لصالحه بفوز مثير بنتيجة 3-2، ليثبت قدرته على تجاوز التحديات الفنية والبدنية في اللحظات الحاسمة.

لاتسيو يواصل صدارته المفاجئة ويثأر من يوفنتوس

استضاف يوفنتوس فريق لاتسيو في المباراة الثالثة والأخيرة من القسم الأول، والتي انطلقت في تمام الساعة 19:45 بتوقيت المملكة المتحدة. يعاني يوفنتوس حالياً من أزمات فنية وإدارية عميقة انعكست سلباً على أداء اللاعبين داخل الملعب. في المقابل، يستمر لاتسيو في مفاجأة الجميع بتصدره لجدول الترتيب هذا الموسم. ترجم الفريق تفوقه إلى فوز ساحق بنتيجة 0-3، مما عزز موقعه في الصدارة وكشف هشاشة الوضع الحالي للفريق المضيف.

نتائج بارزة في دوري الدرجة الثانية

لم تقتصر الفعاليات الكروية على الدرجة الأولى، إذ أُقيمت مباريات دوري الدرجة الثانية أيضاً في نفس اليوم. فاز ستاليا على ساسولو بنتيجة 3-0 في المباراة التي بدأت في تمام الساعة 14:00، بينما تعادل تشيزينا مع أودينيزي بنتيجة 1-1 في لقاء الساعة 16:15. وفي ختام مباريات ذلك اليوم، هُزم سامبدوريا أمام أريتسو بنتيجة 1-2 في المباراة التي انطلقت في تمام الساعة 18:30.