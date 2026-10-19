انتصر لاتسيو على مضيفه يوفنتوس بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت السبت على ملعب «أليانز ستاديوم» في تورينو، ضمن منافسات الدوري الإيطالي. حافظ الفريق الروماني على صدارة الترتيب بالتساوي مع إنتر ميلان، محققاً أول فوز له في عاصمة بييمونتي منذ أكتوبر 2017.

تفاصيل الأهداف وسير المباراة

افتتح أوليفر بروفستغاارد التسجيل للضيوف في الدقيقة 37، بعد محاولات سابقة لم تثمر. ارتدت تسديدة غوستاف إيساكسن خارج الملعب قبل الهدف الأول، لكنه عاد وسجل الثاني بتسديدة يسارية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 66. أنهى فيسايو ديلي باشيرو الحفل بإضافة الثالث في الدقيقة 89. احتسب الحكم هدفاً غير صحيح لرانديل كولومو موساني بداعي التسلل في الدقيقة 24، كما سدّد نيكو غونزاليس كرة حرة لم تجد المرمى. مرت عرضية نونو تافاريس بجانب العارضة بعد ارتدادها من غليون بريمر، وسدّد كولومو موساني كرة فوق العارضة. صدّ كريستوس مانداس محاولة فرانشيسكو كونسيكاو ليحرم يوفنتوس من أي هدف شرفي.

غيابات وتأثيرات فنية

غاب عن يوفنتوس كل من كينان يلديز ومانويل لوكاتيلي وكيفرين تورام وجيف إيكاتور وكاميل جرابارا. عاد جيروم بوجا إلى مقاعد البدلاء للفريق المضيف، بينما جلس مساعد المدرب ماركو دومينيكي بدلاً من المدرب لوتشيانو سباليتي بسبب عقوبة الإيقاف. لعب يوفنتوس بتشكيلة 4-4-2 بعد التغييرات، ودخل نيك فولتيمايد بدلاً من كريم علاء بكوفيتش في الشوط الثاني. غاب عن لاتسيو ألبرت غودموندسون وماتيو كانسيليري ونيكولو روفيلا وأليسيو فurlanetto وآدم مارتشيتش.

بطاقات وانضباط ميداني

تلقى كينيث تايلور بطاقة صفراء في الدقيقة 41، تبعه ماتيا زاكانيني بنفس العقوبة في الدقيقة 48. حافظ لاعبو لاتسيو على تركيزهم الدفاعي والهجومي طوال التسعين دقيقة، مستغلين الثغرات التي خلفتها الغيابات المؤثرة في صفوف الخصم. انتهت المباراة بفوز عريض يؤكد متانة التشكيلة الرومانية وقدرتها على تحقيق النتائج خارج الديار.