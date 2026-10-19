تبدأ شركة جوجل يوم 17 نوفمبر عملية تحويل تلقائي لميزة "Gems" الشخصية إلى أدوات جديدة تحمل اسم "Skills"، ضمن تحديثات شاملة لواجهة المستخدم الخاصة بنموذج Gemini. يستهدف هذا التغيير حسابات المستخدمين الأفراد في المرحلة الأولى، بينما ستخضع حسابات العمل والمؤسسات لنفس التعديلات الهيكلية خلال عام 2027.

تحول Gems إلى Skills ودمجها في المحادثات

ستحل ميزة "Skills" محل النوافذ المنفصلة السابقة، مما يسمح بدمج التعليمات المخصصة مباشرة داخل واجهة الدردشة الرئيسية. يمكن للمستخدمين تطبيق عدة مهارات في محادثة واحدة لتحسين دقة النتائج وجودتها. يُنصح بشدة بنسخ تعليمات "Gems" الحالية إلى ملفات خارجية قبل تاريخ 17 نوفمبر لتجنب فقدان البيانات.

لا تزال بعض الأدوات المتقدمة مثل Canvas وDeep Research غير متاحة للاستخدام مع ميزة Skills في الوقت الراهن. كما أن خيارات مشاركة المهارات وإرفاق الملفات من خدمة Drive ستكون متاحة للمستخدمين في مراحل لاحقة من التطوير.

إعادة تسمية Spark وظهور Task كوكيل خلفية

ستظهر ميزة "Spark" تحت اسم جديد هو "Task" ضمن الواجهة الرئيسية للدردشة، مصحوبة بصفحة إعدادات خاصة بها. تعمل هذه الأداة كوكيل خلفية دائم على خوادم Google Cloud، وتتطلب اشتراكاً مدفوعاً من نوع Google AI Pro أو Ultra لاستخدامها.

يمكن تشغيل ما يصل إلى 15 مهمة خلفية في وقت واحد باستخدام هذه الميزة. تتوقف المهمة تلقائياً لطلب موافقة المستخدم قبل إرسال أي رسائل أو إجراء عمليات شراء، لضمان السيطرة الكاملة على الإجراءات.

ميزة Scheduled Actions للأتمتة المجانية

تتيح ميزة Scheduled Actions جدولة الأوامر لتنفيذها تلقائياً دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع، حيث تعمل على الحسابات المجانية أيضاً. يمكن للمستخدمين تشغيل ما يصل إلى 10 إجراءات مجدولة في وقت واحد، مع تجهيز النتائج قبل ساعة من وقت التسليم المحدد.

تعتمد المواقع الجغرافية للإجراءات على المكان الذي تم ضبطه عند الإعداد ولا تتغير تلقائياً. تختلف هذه الميزة عن Spark بقدرتها على الاعتماد على التوقيت فقط، بينما تستجيب الأخيرة للأحداث الديناميكية.