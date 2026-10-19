نتيجة التعادل تضع الشياطين الحمر في المركز الثالث عشر

انتهت مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد على ملعب إيلاند رود بالتعادل بهدف لمثله. شهدت المباراة إصابة المدافع ليساندرو مارتينيز خلال الشوط الأول، بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم يونايتد بهدف دون رد.

اضطر الجهاز الفني لاستبدال مارتينيز بنوسير مزراوي في فترة الاستراحة الثانية. سجل دوايت ماكنيل هدف التعادل لصالح ليدز يونايتد، مما حرم الضيوف من نقاط الفوز.

سيطر ليدز يونايتد على مجريات اللعب في الشوط الثاني، حيث امتلك حيازة الكرة وسدد أهدافاً أكثر من خصمه. هذا التعادل أسفر عن بقاء مانشستر يونايتد في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري.

تركيبات دفاعية متباينة وعهد تدريبية سابقة

يعتمد الفريق حالياً على تشكيلة دفاعية متنوعة المصادر، تضم أربعة مدافعين تم التعاقد معهم خلال فترة تولي إريك تن هاغ المسؤولية الفنية. كما يضم القائمة لاعبان اثنين جلبهما المدرب السابق أولي غونار سولشاير.

يلعب هاري ماجواير كمدافع أساسي للنادي، بعد أن وقع للنادي في عهد المدرب جوزيه مورينيو. ومن الجدير بالذكر عدم وجود أي لاعب في التشكيلة الحالية تم التعاقد معه في عهد رالف رانجنيك.

تشكل هذه التركيبة صورة واضحة للتعاقدات عبر العصور التدريبية المختلفة، حيث لا يوجد أثر لعهد رانجنيك في الصفوف الخلفية حالياً.

مسؤوليات إدارية وجهود إصلاح قادمة

يتولى عمر برادا منصب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، وهو المنصب الذي يخوله مسؤولية تعيين وإقالة المدربين. عمل برادا سابقاً في نادي مانشستر سيتي قبل انتقاله إلى النادي الحالي.

تملك عائلة غليزر نادي مانشستر يونايتد، فيما يسعى السير جيم راتكليف لإصلاح تفاصيل النادي الإدارية والفنية. كان جون مرتوف يشغل منصب المدير الرياضي السابق للنادي، لكنه يعمل حالياً كمدير للتطوير العالمي في نادي أتالانتا.

يقع استاد أتالانتا في إيطاليا، ويتميز بسعة تبلغ 24,000 متفرج، وهي المعلومة التي تبرز الفروق بين البنى التحتية للأندية الأوروبية الكبرى.