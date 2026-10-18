تُعد اللغة الإسبانية هي اللغة الرسمية والأكثر انتشاراً في كولومبيا، حيث يتحدث بها حوالي 99.2% من السكان. ومع ذلك، فإن المشهد اللغوي للبلاد لا يقتصر على الإسبانية وحدها، بل يتميز بتنوع ثقافي ولغوي كبير يشمل ستين لغة أمريكية أصلية، بالإضافة إلى لغتين كريوليتين، واللغة البرتغالية، ولغة الروما (الغجر). وفي جزر سان أندريس وبروفيدنسا وسانتا كاتالينا، تتمتع اللغة الإنجليزية بوضع رسمي، مما يعكس التنوع الجغرافي والثقافي العميق الذي تعيشه الدولة.

التنوع اللغوي الأصلي وتصنيفاته

تشير التقديرات الحالية إلى وجود 71 لغة تُتحدث في البلاد اليوم، بينما تسجل قاعدة بيانات إثنولوجي ما مجموعه 90 لغة لكولومبيا. يختلف الرقم الدقيق قليلاً بسبب اختلاف تصنيف اللهجات كلغات منفصلة. ينتمي معظم هذه اللغات لعائلات لغوية متنوعة تشمل تشيبشان وتوكانو وبورا-ويتوتو وغواخيبيان وأراواكان وكاريبان وبارباكوان وساليبان. يمكن إعادة تجميع 65 لغة أصلية موجودة اليوم إلى 12 عائلة لغوية رئيسية. توجد أيضاً عشر لغات معزولة غير مصنفة بعد، وهي: أندوك، آوا بيت، كوفان، ميساك، كامينتسا، بايز، تيكونا، تينيغوا، ياغوا، ويارورو. وتشمل العائلات اللغوية الكبرى عائلة تشيبشان ذات الأصل الأمريكي المركزي المحتمل، بالإضافة إلى عائلات أراواكان وكاريبان وكيتشوا وتوبيان التي تندرج تحت العائلات الجنوبية الأمريكية الكبرى. أما على المستوى الإقليمي فقط، فتوجد سبع عائلات لغوية وهي: تشوكو وغواهيبو وساليبا ونادهوب وويتوتو وبورا وتوكانو. يبلغ عدد المتحدثين باللغات الأصلية حالياً حوالي 850,000 متحدث، ويُقدر أن العدد الفعلي للمتحدثين الأصليين أعلى من الرقم المسجل رسمياً. ويعكس هذا التنوع الغني التاريخ الطويل للسكان الأصليين في المنطقة وتنوعهم الثقافي.

اللغات الكريولية والتاريخ الاستعماري

إلى جانب اللغات الأصلية والإسبانية، توجد لغتان كريوليتان يتم التحدث بهما في كولومبيا. الأولى هي سان أندريس كريول، والتي تُعرف أيضاً باسم سانت أندروان أو بيندي. تُتحدث هذه اللغة بجانب الإنجليزية في المناطق الجزرية، وترتبط وتتفاهم مع لغات كريولية إنجليزية أخرى في جزر الهند الغربية والكاريبي. وقد تأثرت سان أندريس كريول باللغة الإسبانية أكثر من غيرها مقارنة بلغات الكريول الأخرى. أما اللغة الكريولية الثانية فهي بالينكيرو، والتي ترتبط بتاريخ العبودية والاستعمار الإسباني. فقد جُلب مئات الآلاف من العبيد الأفارقة لكولومبيا عبر الساحل الأطلسي خلال تلك الفترة. هرب بعض هؤلاء العبيد وأنشأوا مدن محصنة تعرف باسم بالينكيس، حيث تطورت لغات كريولية تشبه الكريولية الهايتية. بدأ ملك إسبانيا بإرسال الجيوش لتدمير البالينكيس في أوائل عام 1600، وسقطت معظمها وانقرضت لغاتها باستثناء واحدة. استمرت سان باسيليو دي بالينكي في صد الهجمات الإسبانية لمدة تقارب 100 عام، قبل أن تُعلن مدينة حرة في عام 1721. كان أي عبد يهرب ويصل إلى سان باسيليو يعتبر رجلاً حراً، مما جعل هذه المدينة رمزاً للحرية والمقاومة الثقافية واللغوية.

الاعتراف الرسمي والأيام الوطنية

تم إعلان يوم 23 أبريل يوماً لمراقبة اللغات منذ ثلاثينيات القرن الماضي. يهدف هذا اليوم إلى تكريم جميع اللغات المستخدمة في البلاد، بما يعزز الوعي بالتنوع اللغوي ويحافظ على التراث الثقافي للغات الأقل انتشاراً. هذا الاعتراف الرسمي يعكس أهمية الحفاظ على الهوية اللغوية المتنوعة للكولومبيين، سواء كانوا يتحدرون الإسبانية كلغة أولى، أو يستخدمون اللغات الأصلية والكريولية كجزء من تراثهم التاريخي والاجتماعي.