توفيت الممثلة البريطانية جورجينا كيتس في السادس من مايو الجاري عن عمر يناهز 51 عاماً، فيما أعلنت ابنتها نايا الخبر عبر منصة إنستغرام واصفة والدتها بأنها شخصية حرة الروح ومبدعة وشجاعة.

نشأتها وبداياتها الفنية المبكرة

ولدت كلير إيلين وودغيت، وهو الاسم الأصلي للممثلة الراحلة، في الرابع من أبريل 1975 بمدينة كولتشستر التابعة لمقاطعة إسكس. درست في مدرسة كولتشستر الثانوية للبنات، وهربت من منزلها ليوم واحد وهي في سن الثالثة عشرة فقط بهدف العثور على وكيل أعمال.

ظهرت باسمها الحقيقي في دور جيني بورتر خلال الموسمين الأولين (1991-1992) من المسلسل الكوميدي الشهير 2point4 Children. غيّرت لاحقاً اسمها الفني إلى جورجينا كيتس لتأمين دور بطولي في فيلم An Awfully Big Adventure الذي عُرض عام 1995.

تحولها لدور ستيلا برادشاو وخداع المخرج

صبغت شعرها باللون الأحمر وتبنّت لهجة ليفربول بدقة لتجسيد شخصية ستيلا برادشاو، العاملة في مسرح ليفربول بعد الحرب العالمية الثانية. أخرج مايك نيويل الفيلم المقتبس عن رواية بيريل باينبريجر الصادرة عام 1990، وعُرض العمل ضمن قسم أسبوعيّ المخرجين في مهرجان كان.

اعترف المخرج مايك نيويل بأنه شعر بالغضب في البداية نتيجة خداع الممثلة له، قبل أن يدرك الفائدة الكبيرة التي عاد بها هذا التصرف على العرض التجاري للفيلم. صرّحت كيتس بأنها كانت تسعى دائماً لأداء أدوار مختلفة لأنها لا تستطيع تكرار نفس الدور أسبوعياً دون شعور بالملل.

مسيرة سينمائية وحياة شخصية

شاركت بدور زوجة خائنة في فيلم Clay Pigeons الكوميدي الأسود عام 1998، أمام النجمين خواكين فينيكس وفنس فوغان، تحت إخراج ديفيد دوبكين. شملت قائمة أعمالها أيضاً فيلم Illuminata عام 1998 من كتابة وإخراج جون تورتورو، بالإضافة إلى فيلم تلفزيوني تم تصويره في نيوزيلندا.

تنوعت أدوارها اللاحقة لتشمل أفلاماً مثل Frankie Starlight (1995) وJackass: Bad Grandpa (2013)، وكان آخر ظهور لها في فيلم Everlasting عام 2016. التقت بزوجها السابق الممثل الأمريكي سكيت أولريش في حفل توزيع جوائز الأوسكار، وتزوجا في مزرعتهما بمقاطعة ماديسون بفيرجينيا بين عامي 1997 و2005 قبل طلاقهما.

تركت وراءها ابنتها نايا وشقيقها التوأم جاكوب المولود عام 2001. عملت كمصورة فوتوغرافية في الفترة الأخيرة من حياتها بعيداً عن أضواء الشاشة.