اختتمت الدورة السبعون من مهرجان لندن السينمائي مساء الأحد بعرض فيلم "The Debut"، معلنةً فوز فيلم "Imperium" للمخرج سيرغي لوزنيتسا بجائزة أفضل فيلم في المسابقة الرسمية.

فوز "إمبريوم" باستكشاف الحياة السوفيتية النادرة

يعرض فيلم "Imperium" لقطات أرشيفية صُوِّرت في الاتحاد السوفيتي سابقاً خلال أوائل سبعينيات القرن الماضي. وصفته لجنة التحكيم بأنه استكشاف غني للحياة في بلد ذي مشهد اجتماعي وثقافي نادر المشاهدة.

جوائز الوثائقي وتكريم قصة النزوح البدوي

حاز فيلم "Concrete Land" للمخرجة الفلسطينية الأردنية أصمان بكرات على جائزة غريرسون في مسابقة الأفلام الوثائقية. يروي العمل قصة عائلة بدوية فلسطينية نزحت إلى الأردن، وقد أشادت اللجنة بتصويره الماهر وعمق العلاقة مع شخصياته عبر الأجيال.

حصل الفيلم الوثائقي "Queer Edward II" للمخرج ثيو رولاسون على ذكر خاص في المسابقة نفسها. يتناول الفيلم كواليس إنتاج "إدوارد الثاني" ضد خلفية تشريعات معادية للمثليين سادت بريطانيا خلال الثمانينيات.

إشادة بصرية لفيلم "9 معابد للسماء"

فاز فيلم "9 Temples to Heaven" للمخرج سومبوت شيدغاسورنبونغسي بجائزة سذرلاند في مسابقة الأفلام الأولى. يُعد هذا الفيلم الترشيح التايلاندي الدولي لجوائز الأوسكار، ويتبع جدة في رحلة حج إلى تسعة معابد.

وصفت اللجنة الفيلم بأنه بصري مذهل وروحي ويتجاوز الحدود والأجيال. في الوقت ذاته، حصل فيلم "MASC" للمخرج بيرتيل نيلسون على ذكر خاص في برنامج الأفلام الأولى، حيث تتبع القصة شخصية روبن أثناء بحثه عن مكان ينتمي إليه عبر وظائف مؤقتة.

تتويج الأفلام القصيرة وإغلاق التصويت

فاز فيلم "Aman" للمخرج راهول روي بجائزة الفيلم القصير في المهرجان. يدور العمل حول رجل متحول جنسياً يكتشف حملَه عشية جراحة تأكيد الجنس، وأشادت اللجنة بتصويره التشكيلي وسرده الموسع الذي يتعامل مع مواضيع معقدة دون إعطاء إجابات سهلة.

حصل فيلم "Daughters of the Late Colonel" للمخرجة إليزابيث هوبز على ذكر خاص في مسابقة الأفلام القصيرة. يعرض الفيلم شقيقتين في منتصف العمر تواجهان فقدان والدهما المسيطر. يُغلق باب التصويت لجوائز الجمهور في المهرجان يوم الأربعاء.