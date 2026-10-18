خضع عدد من حافظات سماعات AirPods Pro للأجيال الثلاثة، وسماعات AirPods للجيلين الثالث والرابع، بالإضافة إلى سماعات AirPods Max، لتقييم معمق خلال عام 2026 لتحديد الخيارات الأنسب للاستخدام اليومي.

حلول حماية متينة وتصاميم قابلة للتخصيص

برزت حافظة Dbrand Grip المصنوعة من المطاط الأسود بقدرتها على استيعاب أكثر من 40 خيارًا للأغلفة القابلة للاستبدال غير القابلة لإعادة الاستخدام. في المقابل، اعتمدت حافظة UAG طبقة سميكة من المطاط تتوفر بـ 10 خيارات ألوان مختلفة، وتضم حلقة تثبيت اختيارية لضمان حماية السماعات من السقوط المفاجئ.

تقنيات مغناطيسية وجلود طبيعية فاخرة

احتوت حافظة ESR Orbit على مغناطيسات مدمجة تلتصق بشواحن MagSafe، بينما يغلق غطاؤها مغناطيسيًا لمنع انزلاقه العرضي أثناء الحركة. صُنعت حافظة أخرى من جلد Horween المعالج بشكل طفيف، وهو نوع يطور لمعانًا غنيًا مع مرور الوقت دون أن يضيف حجمًا كبيرًا للعلبة الأصلية.

أتاحت إحدى الحافظات فتح الغطاء بضغطة زر أمامية واحدة، وجاءت ألوانها متوافقة تمامًا مع تشكيلة هواتف iPhone 17 الحديثة. أما حافظة Bandolier فقدمت تصميمًا فريدًا على شكل حقيبة من الجلد المحبب الحقيقي يغطي كامل العلبة باستثناء منفذ الشحن فقط.

إكسسوارات خاصة بسماعات الرأس وحلول عملية

تميزت حافظة Casetify Ripple المخصصة لسماعات AirPods Max بطلاء مضاد للكهرباء الساكنة يمنع تراكم الغبار عليها بفعالية. تتوفر حافظة Burga لنفس النوع من السماعات بسعر 25 دولارًا، وتأتي بعشرات النقوش المتوافقة مع إكسسوارات آيفون الأخرى في السوق.

يُباع منتج Alpaka x Twelve South Micro Tote بسعر 30 دولارًا، وهو مصنوع من مادة X-Pac المقاومة للعوامل الخارجية ويحتوي على حلقة تعليق سهلة الاستخدام. استبدل أحد المراجعين حافظة Incase القديمة بحافظة Bellroy Pod Jacket الجلدية التي تباع بسعر 39 دولارًا وتدعم خاصية الشحن اللاسلكي المباشر.

على الجانب السلبي، اشتكى مستخدم من حافظة Spigen Classic LS بسبب انفصال غطائها باستمرار وصعوبة فتحها، إضافة إلى كبر حجمها الذي جعلها غير مناسبة للحمل داخل الجيب.