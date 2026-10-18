كشفت شركة سامسونج النقاب رسمياً عن هاتف Galaxy F70 5G الجديد في السوق الهندية، لينضم إلى طرازي Galaxy F70e وGalaxy F70 Pro الموجودين مسبقاً ضمن تشكيلة الشركة.

مواصفات الشاشة والتصميم الخارجي

يتميز الجهاز بشاشة sAMOLED مسطحة مقاس 6.7 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وتتمتع هذه الشاشة بحماية من نوع Gorilla Glass Victus. يبلغ سمك الهاتف 7.5 ملم فقط، وتصفه سامسونج بأنه الأرفع في فئته، بينما يحمل الجهاز تصنيف مقاومة للغبار والماء IP54.

يتوفر الهاتف بخيارين للألوان هما Bold Black وVivid Violet، ويحتوي على مستشعر بصمة إصبع جانبي لتأمين الوصول إلى البيانات والمحتويات المخزنة.

الأداء الداخلي وقدرات التصوير

يعمل الهاتف بمعالج Exynos 1330 مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجابايت من نوع LPDDR4x، بينما تبلغ سعة التخزين الداخلي 128 جيجابايت مع دعم بطاقة microSD إضافية للتوسع. يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتثبيت بصري للصورة (OIS) وتُسمى No Shake Cam، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي بدقة 13 ميجابكسل.

البطارية وأسعار البيع والتوافر

يُزوَّد الهاتف ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 25 واط، علماً بأن محول الشحن المتوافق بهذه القوة يُباع بشكل منفصل عن الهاتف. يبلغ سعر النسخة ذات ذاكرة 4 جيجابايت وتخزين 128 جيجابايت 19,999 روبية هندية، بينما يصل سعر النسخة ذات ذاكرة 6 جيجابايت وتخزين 128 جيجابايت إلى 22,999 روبية هندية.

يبدأ بيع الهاتف عبر موقع سامسونج الهند ومنصة Flipkart اعتباراً من 20 أكتوبر الجاري، مما يتيح للمستهلكين هناك الحصول على النموذج الجديد فور إطلاقه.