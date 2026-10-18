يعاني فرناندو رويغ، مالك نادي فياريال الإسباني، من نوبات قلق شديدة أثناء مشاهدة المباريات رغم توليه رئاسة النادي منذ مايو 1997، مما جعله لا يستمتع بلحظات التنافس الرياضي وهو بعمر 79 عاماً.

تاريخ طويل من الاستثمارات والتحديات المالية

استلم رويغ زمام الأمور في فترة كان فيها دين النادي يقترب من 80 مليون يورو، ليقوم لاحقاً بضخ استثمارات بلغت نحو 200 مليون يورو شملت المرافق التدريبية والملعب.

تم توسعة الملعب ليتسع لأكثر من 23 ألف متفرج، بينما يقع مقر شركة "باميسا" للسيراميك المملوكة له على طرف البلدة التي ينتمي إليها الفريق.

ولموازنة الحسابات عام 2012، اضطر المالك إلى بيع حصة بنسبة 2.4% من أسهمه في سلسلة سوبرماركت "ميركادونا"، وذلك بعد خسارة فريقه أول مباراة تحت إدارته بنتيجة 3-0 أمام باداخوز في الدرجة الثانية.

إنجازات رياضية ومسيرة عائلية داخل النادي

أمضى النادي 27 موسماً في الدرجة الأولى وشارك في 19 موسماً بالمسابقات الأوروبية خلال 30 عاماً، وشهد تألق لاعبين مثل دييغو فورلان الفائز بالحذاء الذهبي، ورودري الذي قضى خمس سنوات فيه قبل الفوز بالكرة الذهبية مع مانشستر سيتي.

نشأت أكاديمية النادي على أرض كانت سابقاً بستاناً للبرتقال، وضمت ناشئين مثل أليكس باينا الذي انضم للفريق وهو في سن الحادية عشرة.

تدير العائلة شؤون المؤسسة بشكل مباشر، حيث يشغل ابن فرناندو منصب الرئيس التنفيذي للنادي، بينما تتولى ابنته إلينا إدارة قسم الاتصالات في الشركة العائلية.

مواجهات أوروبية ولحظات شخصية استثنائية

يستعد فياريال لمواجهة ليفربول للمرة الخامسة، والمرة الثالثة على ملعب أنفيلد، وذلك بعد تحقيقه فوزاً مهماً على نابولي في دوري أبطال أوروبا قبل هذه المقابلة المرتقبة.

وغاب رويغ عن نهائي الدوري الأوروبي عام 2021 بسبب إصابته بفيروس كورونا رغم سلبية مسحاته المحلية، لكن اللاعب باو توريس أهداه ميدالية الفوز تعويضاً عن غيابه القسري.