خضع حارس مرمى تشيلسي إيمي مارتينيز لعملية جراحية ناجحة اليوم إثر إصابة خطيرة في الرأس خلال مباراة فريقه ضد إيفرتون التي انتهت بفوز البلوز 2-0، بينما تشهد الملاعب الإنجليزية أربع مباريات في الدوري الممتاز وست لقاءات في دوري السوبر للسيدات.

تعافي مارتينيز وتوقعات العودة

نشر الحارس الدولي رسالة صباحية شكر فيها جميع من قدموا التهاني له، مؤكداً نجاح العملية الجراحية التي خضع لها مؤخراً. وأصر مارتينيز على أن الأولوية القصوى تبقى لفوز الفريق والحفاظ على شباك نظيفة، متوقعاً عودته إلى أرض الملعب خلال بضعة أسابيع فقط.

يُذكر أن تشيلسي حافظ على شباكه نظيفة في ست مباريات متتالية بجميع المسابقات، مما يعزز من موقعهم التنافسي قبل عودة حارسهم الأساسي.

نتائج متباينة في الدوري الإنجليزي الممتاز

سجل ليفربول فوزاً مهماً على برينتفورد بنتيجة 2-1، بينما حقق فولهام الانتصار على هال سيتي بهدف وحيد. وفي مباراة مثيرة، انتصر مانشستر سيتي على إبسويتش بنتيجة 3-2، كما نجح أستون فيلا في التغلب على نيوكاسل بنفس النتيجة 1-0.

على صعيد آخر، تعرض توتنهام لهزيمة قاسية وغير متوقعة أمام لندن سيتي ليونيسز بنتيجة 6-1 قبل التوقف الدولي المباشر.

هيمنة تشيلسي النسائية وجدول المباريات

لم يخسر تشيلسي أي مباراة في آخر 13 لقاءً بالدوري الإنجليزي للسيدات تحت قيادة المدربة سونيا بومباستور. وتستعد السيدة الزرقاء لمواجهة توتنهام الساعة 12 ظهراً ضمن ست مباريات في دوري السوبر، بينما تلعب أستون فيلا ضد ليفربول الساعة 2 ظهراً.

في منافسات الرجال، يواجه مانشستر يونايتد نظيره ليدز يونايتد على ملعب إلاند رود الساعة 2 ظهراً، حيث اعتبر مايكل كاريك أن بيان مارتينيز كافٍ للمضي قدماً رغم عدم اعتذاره علناً لمدير يونايتد ويلكوكس.

مواعيد بقية مواجهات اليوم

تنطلق مباراة بورنموث ضد سندرلاند ضمن أربع مباريات مقررة اليوم في الدوري الممتاز، فيما يلتقي برايتون مع كريستال بالاس في تمام الساعة 2 ظهراً. وتستضيف نوتينغهام فورست فريق أرسنال في لقاء متأخر ينطلق الساعة 4:30 عصراً.

وعبر الحدود إلى اسكتلندا، يجمع اللقاء المرتقب بين سيلتيك وهارتس الساعة 3 ظهراً في إطار المنافسات المحلية هناك.