أعلنت شركة DOOGEE عبر حسابها الرسمي على منصة WeChat عن هاتف Note60 W الجديد الذي يحمل تصميماً عريضاً يشبه هاتف Huawei Pura X View، مع تشغيل نظام أندرويد 17 مباشرة upon الإقلاع.

مواصفات الشاشة والتصميم الخارجي

يتميز الجهاز الجديد بشاشة قياسها 6.38 بوصة تدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، بينما يبلغ سمك جسم الهاتف حوالي 8.4 ملم. تتطابق وحدة الكاميرا وتوزيع العدسات في هذا النموذج تماماً مع نظيره من هواوي، كما يظهر شعار العلامة التجارية في الموقع نفسه. ومع ذلك، يمتلك هاتف DOOGEE حافة سفلية "ذقن" أعرض مقارنة بتصميم هواوي الأصلي، ويخلو الواجهة من شريط التنقل الأبيض المميز لنظام HarmonyOS.

البطارية ونظام التشغيل

يحتوي الهاتف على بطارية ضخمة سعتها 6,500 ميلي أمبير/ساعة لضمان عمل طويل الأمد للمستخدمين. يعمل الجهاز بنظام أندرويد 17 مثبتًا مسبقًا عند التشغيل الأول، مما يميزه برمجياً عن المنافس الصيني. لم تؤكد الشركة بعد أي تفاصيل تتعلق بنوع المعالج أو سعة الذاكرة العشوائية والتخزين الداخلي أو مواصفات الكاميرا الدقيقة لهذا الطراز.

خصائص هاتف هواوي Pura X View المرجعي

كانت هواوي قد أطلقت هاتف Pura X View كأول هاتف قضيب عادي بشاشة عريضة في العالم، مزوداً بشاشة OLED قياسها 6.39 بوصة وبأبعاد عرض 16:9.5. يعمل جهاز هواوي بنظام تشغيل HarmonyOS 7، ويبلغ سمك جسمه 6.68 ملم فقط، ويتضمن بطارية سعتها 7,000 ميلي أمبير/ساعة. كانت الشركة قد جربت تنسيق الشاشة العريض أولاً على هاتف Pura X القابل للطي عام 2025 قبل إطلاق هذا النموذج.

أداء مبيعات هواوي ومجهوليات سعر دوجي

بيع أكثر من 180,000 وحدة من هاتف هواوي في يوم إطلاقه الأول داخل الصين، ووصلت المبيعات الإجمالية إلى نحو 449,800 وحدة بحلول الأسبوع الأخير من سبتمبر. تراوحت هوامش الربح لدى تجار التجزئة لهذا الهاتف بين 500 و1,000 يوان صيني خلال فترة البيع. في المقابل، لم يتم الإعلان عن سعر هاتف Note60 W أو تاريخ طرحه الرسمي في الأسواق حتى الآن من قبل شركة DOOGEE.