يراقب كل من أرسنال ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد المدافع البرازيلي ويسلي فرانكا، البالغ من العمر 23 عاماً، والذي يلعب حالياً لنادي روما الإيطالي تحت قيادة المدرب جان بييرو غاسبيريني.

ارتفاع القيمة السوقية بعد الانتقال من فلامنغو

انتقل اللاعب إلى صفوف روما قادماً من نادي فلامنغو خلال عام 2025، وتُقدَّر قيمته السوقية راهناً بنحو 60 مليون يورو، ما يعادل 52 مليون جنيه إسترليني.

تشير الأرقام إلى أن قيمة اللاعب قد تضاعفت مقارنة بالمبلغ الذي دفعه النادي الإيطالي عند شرائه، مما جعله هدفاً جذاباً للأندية النخبة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

متطلبات تكتيكية لأرسنال ومانشستر يونايتد

يسعى مانشستر يونايتد بشكل عاجل لتحسين الجودة والموثوقية في مراكز الظهير ضمن تشكيلته الحالية، بينما يبحث أرسنال عن مدافعين قادرين على اللعب في مراكز متعددة وحمل الكرة نحو المناطق المتقدمة.

يطلب مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا من ظهيريّه أداء أدوار متعددة ومتنوعة خلال المباراة الواحدة، وتؤكد التقارير استمرار مراقبة النادي للاعب طوال هذا الموسم لتقييم مدى ملاءمته لهذا النظام.

تطور المركز ومخاوف دفاعية

اشتهر اللاعب في بداية مسيرته كجناح أيمن، لكنه أظهر أداءً جيداً أيضاً عند اللعب كجناح أيسر، رغم أن مستواه يُعتبَر الأفضل في مركز الجناح حيث يتمتع بحرية هجومية أكبر.

توجد بعض المخاوف التقنية بشأن قدرة اللاعب على التكيف مع نظام الدفاع الرباعي التقليدي، إلا أن امتلاكه لخبرة دولية وصفات مميزة يجعله مرشحاً قوياً للانتقال المستقبلي.