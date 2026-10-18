أعلنت شركة سامسونج عن جهاز التتبع الجديد Galaxy SmartTag 3 كبديل للإصدار السابق، مؤكدة أن طرحه في السوق الهندية لن يحدث قبل يناير 2027 حسب تصريحات دايل كيم المسؤول في سامسونج الهند، بينما لم يُحدَّد التاريخ الدقيق للبدء الفعلي في البيع هناك.

توفر محدود وأسعار محددة في الأسواق الحالية

يتاح شراء الجهاز حالياً حصرياً في كوريا الجنوبية منذ بدء مبيعاته في السابع من أكتوبر الجاري. تخطط الشركة لتوسيع نطاق التوفر ليشمل الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر القادم.

يبلغ سعر الوحدة الفردية 29.99 دولاراً، بينما تصل تكلفة الحزمة الرباعية إلى 99.99 دولاراً. يأتي الجهاز بتصنيف مقاومة للغبار والماء IP67، ويتوفر بلونين هما الأسود والأبيض.

تصميم أصغر وتقنيات اتصال متطورة

انخفض حجم الجهاز الجديد بنسبة 35% مقارنة بالنموذج السابق، كما خف وزنه بنسبة 33%. يعتمد الجهاز على تقنية بلوتوث 6.0 Channel Sounding لتحديد المسار بدقة من مسافة تصل إلى 60 متراً.

عند الاقتراب من الجهاز المفقود، يعتمد النظام على تقنية النطاق العريض فائق الدقة UWB لتعزيز دقة الموقع. تدعم الشبكة أجهزة آيفون عبر شبكة SmartThings Find، بالإضافة إلى هواتف جالاكسي.

آلية تتبع ذكية وميزات إضافية

تعتمد شبكة التتبع على أجهزة سامسونج القريبة لنقل موقع العلامة عند خروجها من نطاق اتصال البلوتوث المباشر. يوفر النظام تنبيهات فورية عند دخول أو مغادرة مناطق محددة مسبقاً، وكذلك عند نسيان الجهاز خلف المستخدم.

يحتوي الزر الموجود في الجهاز على إمكانية التحكم بأجهزة المنزل الذكي المختلفة. كما يسمح الزر بعرض بيانات الاتصال الخاصة بالمستخدم مباشرة عبر شريحة NFC المدمجة فيه.