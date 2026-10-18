اندلع حريق كبير اليوم بالقرب من قاعدة واينرايت للقوات الكندية في مقاطعة ألبرتا، مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بين الأفراد العسكريين والمدنيين.

تأكيد الخسائر البشرية ووصف الوضع بالحساس

أكد وزير الدفاع ديفيد ماكغينتي وقوع وفيات وإصابات نتيجة الحريق، دون أن يحدد الأرقام الدقيقة للضحايا حتى اللحظة. ووصف ماكغينتي الوضع الحالي بأنه نشط وحساس للغاية، مشيراً إلى أنه لا يتذكر حدوث حادث مماثل في الذاكرة الحديثة لكندا.

تعمل القوات المسلحة الكندية حالياً بالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية لإدارة عمليات إطفاء الحريق والتحقيق في أسباب اندلاعه الأولية.

الرياح العاتية تمزق أسوار القاعدة المزدحمة

وقع الحادث في قاعدة واينرايت التي تُعد واحدة من أكثر قواعد التدريب ازدحاماً بالنشاط العسكري في البلاد. وأشارت منطقة واينرايت البلدية إلى أن الرياح العاتية كانت السبب الرئيسي وراء الانتشار السريع للنيران التي امتدت لتمزق أسوار القاعدة العسكرية.

نشرت المنطقة المحلية تغريدة حول تفاصيل الحادث حوالي الساعة 17:30 بالتوقيت المحلي، محذرة السكان من خطورة الموقف المتطور.

تصريحات رئيس الوزراء وتوجيهات السلامة

ذكر رئيس الوزراء مارك كارني أن الحادث الخطير الذي وقع تسبب في اندلاع هذا الحريق الكبير، معبراً عن تعاطفه العميق مع جميع الرجال والنساء الشجعان المتأثرين بالحادثة.

طلبت السلطات المحلية من السكان تجنب الاقتراب من المنطقة المحيطة بالقاعدة فوراً، وناشدتهم إفساح الطريق لمركبات الطوارئ العاملة في موقع الكارثة لتسهيل مهام الإنقاذ.