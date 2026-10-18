أنفقت لجنة "أمريكا باك" ملايين الدولارات في الربع الأخير على اتصالات رقمية ورسائل بريدية ومكالمات هاتفية معارضة للمرشح تالاريكو، بينما صرفت آلاف الدولارات الأخرى للتسويق السياسي المباشر لدعم المرشحة باكستون.

تبرعات ماسك الضخمة للجنة Lone Star Liberty Pac

تبرع رجل الأعمال إيلون ماسك بعشرة ملايين دولار إضافية للجنة "Lone Star Liberty Pac" التي تركز جهودها بشكل أساسي على دعم حملة باكستون الانتخابية. تأتي هذه الأموال لتعزيز الموارد المالية المتاحة أمام اللجنة في سباقها المنافس داخل الولاية.

يعكس حجم التبرع تركيزاً واضحاً من ماسك على التأثير في النتائج السياسية المحلية عبر قنوات تمويلية محددة.

نقل الإمبراطورية التجارية إلى جنوب الولايات المتحدة

نقل ماسك إمبراطوريته التجارية، التي تشمل شركات "سبيس إكس" و"تسلا" ومنصة "إكس"، إلى جنوب الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة. سبق هذا الانتقال تعبير ماسك عن إحباطه الشديد من بيئة العمل في ولاية كاليفورنيا قبل اتخاذ قرار النقل.

توفر ولاية تكساس لماسك بيئة تتميز بقيود حكومية أقل مقارنة بولايات أخرى، بالإضافة إلى عدم وجود ضريبة دخل شخصية أو ضريبة دخل للشركات.

ديناميكيات السباق السياسي وتحليل كايس مايرز

قد يساعد بقاء السياسيين المؤيدين لقيود حكومية فضفاضة مثل الجمهوريين في الحفاظ على بيئة العمل المفضلة لدى ماسك وشركاته. يشير الإنفاق الكبير لماسك في تكساس وسباق مجلس الشيوخ هناك إلى فهمه العميق لهذه الديناميكيات، حسب المحلل السياسي كايس مايرز.

ذكر مايرز أن الجمهوريين يتمتعون بميزة واضحة في جمع التبرعات هذه المرة، لكنه أكد أن ذلك لا يضمن النجاح بحد ذاته.