نعم، فيروس سي مرض معدٍ يصيب الكبد بشكل أساسي ويسبب أضرارًا شديدة مع تقدم المرض. ينتقل هذا الفيروس تحديدًا عبر الاتصال بدم الشخص المصاب، مثل مشاركة الإبر أو استخدام معدات طبية غير معقمة. سبب المرض هو فيروس التهاب الكبد الوبائي سي (HCV)، وهو فيروس RNA صغير مغلف. وبسبب طبيعة انتقاله هذه، يُعد من الأمراض الخطيرة التي تتطلب حذرًا كبيرًا في التعامل مع الأدوات الطبية والشخصية التي قد تحمل آثار الدماء.

طرق الانتقال وانتشار المرض عالميًا

يُؤكد أن العدوى تحدث فقط عند ملامسة دم حامل الفيروس، ولا تنتقل بالطرق العادية اليومية مثل العناق أو المشاركة في الطعام. تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن 3.3% من سكان العالم مصابون بفيروس HCV، مما يجعله مشكلة صحية عالمية كبرى. وتسجل الإحصائيات وجود أعداد هائلة من المصابين في دول محددة، حيث يوجد حوالي 13 مليون مصاب في الصين، و3.5 مليون في الولايات المتحدة، و10 ملايين في باكستان.

يسبب الفيروس أكثر من مليون حالة سنويًا ويُعد سببًا رئيسيًا لزراعة الكبد في الولايات المتحدة. الخطورة تكمن في أن المرض قد يتطور دون أعراض لدى بعض الأشخاص، مما يؤدي إلى حدوث تليف الكبد وأضرار دائمة لا تقتصر على الكبد فحسب، بل تمتد لتشمل الدماغ والمفاصل والأوعية الدموية والعظام والكلى. هذا الصمت السريري يجعل الكشف المبكر أمرًا حيويًا لمنع الوصول إلى مراحل متقدمة من التلف العضوي.

الأنماط الجينية وتأثيرها على العلاج والشفاء

يتميز فيروس سي بتنوع جيني كبير، حيث يوجد ستة أنماط جينية رئيسية للفيروس، وتشير دراسات حديثة إلى وجود 8 أنماط و67 نوعًا فرعيًا. يعتمد علاج الفيروس بشكل كلي على النمط الجيني المحدد وعلى وجود أو عدم وجود تليف في الكبد. وتختلف نسب انتشار هذه الأنماط جغرافيا؛ فالنمط الجيني 1 هو الأكثر انتشارًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يغطي حوالي 70-90% من إجمالي الإصابات، ويعتبر علاج الأشخاص المصابين بالنمط الجيني 1 صعبًا عادةً.

في المقابل، يساهم النمطان الجينيان 2 و3 بنسبة أقل تصل إلى حوالي 10-20% من الإصابات. أما في الدول غير المتقدمة، فيؤثر النمطان 4 و5 على نسبة كبيرة من السكان. وتحديدًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يُعد النمط الجيني 4 هو النوع الأكثر شيوعًا للعدوى، حيث يمثل حوالي 80% من إجمالي الإصابات في تلك المناطق.

بالرغم من خطورة المرض، فإن الجهاز المناعي يلعب دورًا هامًا في بعض الحالات؛ فحوالي 15% من الأشخاص المصابين بأنماط فيروس سي يشفون دون أدوية بفضل دور الجهاز المناعي الطبيعي. ومع ذلك، وحتى وقت قريب، لم تكن هناك لقاحات محددة متاحة لعلاج أنماط فيروس التهاب الكبد الوبائي سي، مما يضع العبء على الوقاية من خلال تجنب التعرض لدم الملوثين والاعتماد على البروتوكولات العلاجية المتاحة حسب النمط الجيني لكل مريض.