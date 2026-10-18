أطلقت شركة أبل غلافاً رسمياً من السيليكون مخصصاً لهاتف iPhone Duo بسعر 79 دولاراً، حيث يتطلب تركيبه كشف مادة لاصقة على جانبه الداخلي قبل الاستخدام.

مشكلة ثبات الغلاف دون المادة اللاصقة

أفاد مستخدمون حصلوا على وحدات مبكرة من الهاتف بأن الغلاف يسقط بسهولة فائقة إذا لم تُستخدم المادة اللاصقة المرفقة. يعتمد التصميم الجديد كلياً على هذه المادة لضمان بقاء الغلاف في مكانه أثناء حمل الجهاز أو استخدامه.

يُعد هذا التقرير الأول من نوعه الذي يكشف عن اعتماد شركة كبرى على مادة لاصقة لتثبيت غلاف هاتف رسمي في مكانه بدلاً من آليات التثبيت التقليدية.

غياب المغناطيس وتأثيره على تغيير الأغلفة

لم تعتمد الشركة على المغناطيسات المعهودة لتثبيت هذا الغلاف الرسمي، مما خلق قيوداً جديدة أمام فئة محددة من المستخدمين. يضطر الأشخاص الذين يغيرون الأغلفة بشكل متكرر أو يفضلون عدم استخدامها أصلاً إلى الالتزام بهذا الغلاف الخاص بسبب طبيعة المادة اللاصقة التي تثبته بالجهاز.

تفرض هذه الآلية عملية إزالة دقيقة قد لا تناسب من يرغبون في التبديل السريع بين الإكسسوارات المختلفة خلال اليوم الواحد.

بدائل رسمية وخيارات خارجية متاحة

تتوفر حالياً نسخة بديلة وهي غلاف "فوليو" رسمي من إنتاج الشركة نفسها بسعر 129 دولاراً، ولا يحتاج هذا النموذج إلى أي مادة لاصقة للتركيب. يوفر هذا الخيار حلاً للمستخدمين الراغبين في تجنب استخدام المواد اللاصقة مع الحفاظ على منتج أصلي من أبل.

إلى جانب الخيارات الرسمية، توجد في السوق خيارات أغلفة أخرى من جهات خارجية متعددة لا تتطلب استخدام اللاصق نهائياً عند تثبيتها على هاتف iPhone Duo.