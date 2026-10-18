نفى مسؤولو شركة كوالكوم الأمريكية بشكل قاطع الشائعات المتداولة حول وجود مشاكل في ارتفاع درجة حرارة معالج سناب دراجون 8 إيليت إكستريم من الجيل السادس، مؤكدين دقة أداء الرقاقة الجديدة.

تضارب التقارير حول اعتماد سامسونج على إكسينوس

كان تقرير كوري سابق قد زعم أن شركة سامسونج تدرس الاعتماد الكلي على معالجاتها الخاصة من فئة إكسينوس لهاتف جالاكسي S27 Ultra القادم. واستند التقرير إلى ادعاءات مفادها أن اختبارات داخلية أجرتها سامسونج كشفت عن اختناق حراري في المعالج الجديد، بينما أظهر معالج إكسينوس 2700 أداءً جيداً ومستقراً.

تصريحات رسمية بنفي المشاكل الحرارية المنهجية

صرح كبير مسؤولي التسويق في كوالكوم بأن التقارير المنتشرة حول المشاكل الحرارية غير دقيقة تماماً ولا تعكس الواقع الفني للشريحة. وأكدت الشركة عدم وجود أي مشاكل حرارية منهجية في نظام الرقاقة المذكور، مشيرة إلى أن معلومات مختبرات سامسونج قد تكون غير دقيقة أو مضللة في بعض تفاصيلها.

أوضح المسؤول أن شركاء التصنيع يقومون بضبط المنصات التقنية بعناية لموازنة الأداء واستهلاك الطاقة وفقاً لحالات الاستخدام المختلفة التي يواجهها المستخدمون يومياً.

المواصفات الفنية ونتائج اختبارات الإجهاد

يحتوي إصدار سناب دراجون 8 إيليت الجيل السادس الحالي على نواتين رئيسيتين تعملان بتردد يصل إلى 5.0 غيغاهرتز، بينما تعمل ستة أنوية للأداء بتردد 4.0 غيغاهرتز. ولوحظ انخفاض ملحوظ في مستويات الأداء المستدام عند إجراء اختبارات الإجهاد المكثفة على هواتف رائدة حديثة منذ إطلاق أول معالج من فئة سناب دراجون 8 إيليت.

لا يعني هذا الانخفاض المسجل في نتائج الاختبارات المخبرية أن الأجهزة ترتفع حرارتها فعلياً أثناء الاستخدام العادي أو المهام اليومية الاعتيادية.