حقق نادي فولهام فوزاً ثميناً على ضيفه هال سيتي في مباراة جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحصد المدرب ألفارو أربيلوا أول انتصار له مع النادي بعد سبع محاولات متتالية دون فوز.

هدف إيوبي يحدد نتيجة المباراة

افتتح أليكس إيوبي التسجيل لفولهام في الشوط الأول مستغلاً تمريرة من ساندر بيرغي قبل أن يسدد الكرة مباشرة في المرمى. سبق هذا الهدف محاولة مبكرة من إيوبي سدد فيها كرة منحنية اصطدمت بسقف المرمى، رغم أنه أضاع لاحقاً فرصة أخرى من مسافة قريبة جداً.

صعوبة اللحظة الحمراء وتعليقات المدربين

تعقدت مهمة فولهام في الوقت بدل الضائع عندما طُرد ريان سيسينيون إثر رفع قدمه على وتر أخيل روبينيو فاز، ليلعب الفريق بعشرة لاعبين حتى النهاية. وصف سيرجي جاكيروفيتش مدرب هال الأداء بأنه الأسوأ منذ توليه المسؤولية، بينما أكد أربيلوا أنه رأى هذا السيناريو من قبل ولم يشعر بأن فريقه كان في خطر حقيقي.

تفاصيل الفرص الضائعة والتغييرات التكتيكية

حاول غونزالو غارسيا الارتقاء بالكرة نحو العارضة في الشوط الثاني دون نجاح، كما أضاع جوش كينغ فرصة ذهبية بتسديدة قريبة من الحارس قسطنطينوس تزولاكيس. أجرى جاكيروفيتش تغييراً بإخراج لوكاس هيرينغتون وإدخال تيم إيروغبونام، في حين شدد أربيلوا على أهمية تحويل الفرص للفوز بنتيجة مريحة مثل 2-0 بدلاً من 1-0.

خلفية تعيين أربيلوا وتشكيلته الفنية

كان فولهام قد عين أربيلوا خلفاً لماركو سيلفا في الصيف الماضي لتعزيز أسلوب اللعب الهجومي، حيث جلب معه خمسة أعضاء طاقم وثلاثة لاعبين من ريال مدريد. ورغم الضغط، صرح أربيلوا بأنه يحاول دائماً الابتسام حتى أثناء الخسارة، في حين فشل هال سيتي في تحقيق الفوز للمرة الخامسة على التوالي.